Kajaanin Haka ry: Katso video

Kajaanin Hakassa pelaa jalkapalloa vuosittain 300–400 Kainuulaista. Aktiivisen ja laajalle alueelle levittyneen junioritoiminnan nuorimmat jalkapalloilijat ovat 3-vuotiaita. Jalkapallon junioritoiminnan laadun turvaaminen, ja urheilijan polun mahdollistaminen aina huippu-urheilijaksi asti on seuran pääasiallinen tavoite. Haka kehittää aktiivisesti toimintaa Suomen Palloliiton laatuseurajärjestelmän mukaan. Seurojen laatujärjestelmällä kehitetään kokonaisvaltaisesti seurojen toimintaa ja se on ensisijaisesti seuran kehittämisen väline. Kokonaisvaltaisen kehittämisen tavoitteena on tukea seuroja tulokselliseen, pitkäjänteiseen ja suunnitelmalliseen toimintaan, jonka pohjana on vahva seuraidentiteetti ja seuran jäsenistön laajasti hyväksymä toimintamalli.

Kainuulaisen jalkapallon kehittäjänä Haka tekee yhteistyötä alueen jalkapallo- ja urheiluseurojen kanssa. Seura mm. kouluttaa lasten ja nuorten jalkapallovalmentajia yli seurarajojen ja tukee seurayhteisöä toiminnan kehittämisessä.

Kainuun liikunnan hallinnoima Kajaanin urheilukampus -hanke toteuttaa akatemiatoimintaa, jossa tuetaan opiskelijaa yhdistämään kaksi uraa toisiinsa. Ammatillinen urapolku ja huippu-urheilijan ura on mahdollista luoda samanaikaisesti ja laadukkaasti Vuokatti-Ruka urheiluakatemian, oppilaitosten ja seurojen saumattomassa yhteistyössä.

Kajaanin akatemiatoimintaan sisältyy opiskelu, tavoitteellinen lajiharjoittelu sekä urheilijoille tarjottavat tukipalvelut. Yläkouluakatemiakerhot ovat avoimet kaikille Lyseon, Keskuskoulun ja Lehtikankaan koulun oppilaille. Kajaanin Lukion, Kainuun ammattiopiston sekä Kajaanin ammattikorkeakoulun opiskelijat osallistuvat toisen ja kolmannen asteen akatemiatoimintaan. Tämä on mahdollista myös Kainuun prikaatissa asepalvelustaan suorittaville urheilijoille.

