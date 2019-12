Kajaanin Hokki Hengenpelastajaliigassa neljäntenä

Mestiksen ja Veripalvelun yhteinen Hengenpelastajaliiga on jatkunut vauhdikkaasti. Kahden ensimmäisen kuukauden aikana Mestis-yhteisö on käynyt luovuttamassa verta yhteensä 570 kertaa, eli on antanut avun 1 710 ihmisille. Yksi luovutuskerta auttaa kolmea ihmistä, sillä verestä tehdään punasolu-, verihiutale- ja plasmavalmisteet.

Hokki on Hengenpelastajaliigan sarjataulukossa neljäntenä 87 pisteellä. Suvereeni sarjakärki on TUTO Hockeyllä 945 pisteellä.

Veripalvelun ja Mestiksen yhteistyö näkyy otteluissa Veripalvelun punaisina kypärinä. Lokakuussa Hokin vastuullisen pelaaja oli Markus Still , marraskuussa Samu Pyykkönen ja joulukuussa Christoffer Seppelin .

Hengenpelastajaliigaan voi osallistua kuka tahansa luovuttamalla verta ja kertomalla sen Mestis-joukkueen nimen, jolle haluaa luovutuspisteensä lahjoittaa. Kauden päätyttyä aktiivisin seurayhteisö palkitaan Mestiksen palkintogaalassa 2020 Vuoden hengenpelastaja -palkinnolla.