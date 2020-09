Kajaanin jätevedestä löytyi koronavirusta – THL:n mukaan se on merkki koronatartunnoista

Kajaanin jätevedestä on löytynyt koronavirusta, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. THL seuraa koronaviruksen esiintyvyyttä jätevesissä useilla paikkakunnilla.

Kajaanin jätevedestä 6.-7.9. otetussa näytteessä on todettu koronavirusta. Se on merkki siitä, että alueella on koronavirustartuntoja.

– Se, että virusta esiintyy jätevedessä, mutta todettuja tartuntoja ei ole, on varoitusmerkki. Alueella voi olla tunnistamattomia tartunnan saaneita ja virusta voi kiertää alueen väestössä. Tällöin voi olla tarpeen, että viranomaiset tehostavat epidemian torjuntatoimia, kuten kannustavat asukkaita hakeutumaan koronatesteihin heti jos vähäisiäkin oireita ilmenee, sanoo THL:n erikoistutkija Tarja Pitkänen tiedotteessa.

Kajaanin jätevedestä ei ole aiemmin löytynyt virusta. Näytteitä on otettu kesä-, heinä- ja elokuussa, ja näytteidenotto jatkuu vuoden loppuun saakka.

THL:n asiantuntijamikrobiologiayksikkö ja sen vesimikrobiologian laboratorio Kuopiossa seuraavat SARS-CoV-2 -koronaviruksen RNA-lukumääriä (geeniperimää) jätevedenpuhdistamoilta kerätyistä näytteistä viikoittain viideltä paikkakunnalta ja kuukausittain yhteensä 28 eri puhdistamolta.

Kajaanin Peuraniemen jätevedenpuhdistamolle tulevat vedet kuuluvat kuukausittain seurattavien joukkoon. Näytteeseen otetaan vettä tietyin ajoin vuorokauden tulovirtaamasta kuukauden ensimmäisellä viikolla.

Kainuun sote kertoi sunnuntaina kolmesta uudesta koronavirustarunnasta. Karanteenissa olleella henkilöllä Kuhmossa todettiin koronavirusinfektio 11.9. Tartuntaan ei liity uusia altistumisia. Kuhmossa asumis- ja kuntoutuspalveluita tarjoavan Hyvinvointi Sammon yhdellä työntekijällä on todettu lauantai-iltana 12.9 positiivinen koronatartunta. Tämän vuoksi 9 työntekijää on altistunut koronavirukselle ja täten määrätty 14 vuorokauden karanteeniin.

Hyvinvointi Sammon asiakkaat ja asukkaat eivät ole altistuneet virukselle. Asiakkaita ja omaisia on tiedotettu asiasta.

Ulkopaikkakuntalaisella henkilöllä 12.9. todetun koronavirustartunnan vuoksi noin 25 henkilöä eri puolilla Suomea on määrätty karanteeniin.

THL on todennut Suomessa koronavirustartuntaa. Viimeisten kahden viikon aikana on todettu 207 tartuntaa enemmän kuin edellisellä kahden viikon jaksolla.

THL:n mukaan alle kouluikäisen lapsen oireita voi edelleen seurata kotona muutaman päivän ajan ja yhden oireettoman päivän jälkeen lapsi voi palata hoitoon. Mikäli lapsi on ollut ulkomailla tai altistunut koronavirukselle hetkellisestikin edeltäneen 14 vuorokauden aikana, tulee koronavirustesti aina tehdä.

Kaikkien oireisten kouluikäisten ja sitä vanhempien henkilöiden tulee hakeutua herkästi koronavirustestiin, mikäli oireet voivat viitata koronavirusinfektioon. Testitulosta pitää odottaa kotona karanteenin omaisissa olosuhteissa kontakteja välttäen.

Mikäli testitulos on negatiivinen ja oireilu selvästi vähenemässä, voi töihin tai kouluun palata vaikka oireet eivät olisi kokonaan väistyneet. Jos oireet alkavat myöhemmin uudelleen, tulee hakeutua uuteen testiin.

Mikäli perheessä on useita samanaikaisia sairastumisia eikä ulkomaan matkaa tai kontaktia todettuun koronavirusinfektioon, riittää yhden perheenjäsenen negatiivinen koronatestitulos. Kaikkia perheenjäseniä ei tarvitse testata.

Koko Kainuun alueen maskisuositus jatkuu 27.9. saakka

Kainuun soten Kuhmon alueen yksiköiden vierailukiellot ovat päättyneet. Kuhmon Tuupalan koulussa ei ole todettu jatkotartuntoja. Kuhmon kaupunki tiedottaa palveluidensa avautumisesta.

Edit kello 15.