Kajaanin Judokerho on vuoden 2022 paras judoseura Suomessa – Judoliitto kehuu aktiiviseksi seuraksi

Suomen Judoliitto on valinnut Kajaanin Judokerhon vuoden 2022 parhaaksi judoseuraksi Suomessa.

Liiton perustelujen mukaan Kajaanin Judokerho on hyvin aktiivinen seura. Suuri osa sen jäsenistä on alle 18-vuotiaita, mutta samaan aikaan seura on onnistunut lisäämään myös aikuisharrastajien…