Kajaanin kaupunginteatteri ei ole kiinnittänyt Zorron Z-merkkiin erityistä huomiota: "Asiaa pitänee miettiä"

Kajaanin kaupunginteatterin Zorro-musikaalissa Z-merkki on Zorron miekkailema - kuten tarinaan kuuluu. Ukrainassa taisteltavan sodan aikaan Z-kirjaimella on muita merkityksiä. Symbolista on tullut näkyvä venäläiskansallisen ideologian ja kansallisen identiteetin symboli. Sitä on käytetty…