Kajaanin kaupunki muistuttaa kasvomaskien käytöstä ja turvaohjeiden noudattamisesta

– Huomioimalla turvavälit ja hyvän käsi- ja yskimishygienian pystymme pitämään tilanteen jatkossakin hyvänä alueellamme, muistuttaa Kajaanin kaupunki perjantaisessa tiedotteessaan.

Kaupunki muistuttaa, että nyt tulee toimia yhdessä vastuullisesti ja asioida vain terveenä.

Kainuussa on voimassa kasvomaskisuositus.

THL:n kasvomaskisuositus on jaettu koronaepidemian vaiheiden mukaisesti eri vaiheisiin. Koronaepidemiassa on kolme vaihetta: perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe. Kainuu on koronaepidemian perustason vaiheessa.

Perustasolla maskia suositellaan käytettäväksi joukkoliikenteessä, jossa lähikontakteja ei aina voida välttää.

Lisäksi maskia suositellaan koronavirustestiin hakeutuville henkilöille matkalla näytteenottoon ja ennen testituloksen valmistumista, jos on välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Myös riskialueelta Suomeen saapuvien matkustajien olisi suositeltavaa käyttää maskia heidän siirtyessään maahantulopisteeltä karanteeniin tai jos heillä on karanteenin aikana välttämätön syy liikkua kodin ulkopuolella.

Kasvomaskia voi käyttää myös muissa tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen ei ole mahdollista.