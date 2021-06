Kajaanin kesätapahtumat vaarassa – maanantaina 11 uutta tartuntaa, pääasiassa teineillä

Kajaanin koronatilanne on heikentynyt rajusti viime päivinä.

Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari kertoo, että Kainuun ilmaantuvuusluku 34,7 on nyt maan korkein. Käytännössä tilanne koskee pelkästään Kajaania, jossa maanantaina ilmeni 11 uutta koronatartuntaa yhdeksällä kaupunkilaisella ja kahdella matkailijalla.

Koukkari jyrähtää, että Kainuun soten keinoilla nykyistä ryppäitä ei saada kuriin. Kajaanissa on nyt neljä erillistä ryvästä, joissa on 3–10 tartuntaa. Karanteenissa on tällä hetkellä 43 henkilöä, mutta jäljitys on kesken.

– Yhdessä ryppäässä on 6–7 teiniä, joilla on paljon kontakteja. Tämä osa on vielä kirjoittamatta loppuun.

Koronanyrkki koolla

Kainuun koronanyrkki on koolla tiistaina iltapäivällä ja päättää jatkotoimista.

– Kajaanin kesätapahtumat ovat vaarassa. Kiihtymisvaiheen kriteerit ovat täyttyneet kaikilla mittareilla Kajaanissa, mutta ei muissa kunnissa. Soten keinoilla tämä ei pysähdy, Koukkari sanoo.

Koukkari muistuttaa, että koronatesteihin on mentävä heti, kun pieniäkin oireita tulee ilmi. Myös maskin käyttöä pitää jatkaa.

Kajaanissa on määrä järjestää heinäkuun alussa muun muassa Markkinakatu, Lammen Loiskeet -musiikkifestivaali ja Runoviikko.

Juttu päivittyy