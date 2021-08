Kainuu

Kajaanin lukiossa joukkoaltistuminen koronalle – ammatillisessa opetuksessa kaksi aiempaa tartuntaa tällä viikolla – Tuominen: "Kukaan ei ehdoin tahdoin ole ollut tällaista aiheuttamassa"

Julkaistu: 13.8.2021 klo 15:41

Ryhmäohjauksessa ja oppitunneilla altistuneille lukiolaisille on ilmoitettu asiasta torstaina, ja kaikki altistuneet ovat jääneet pois koulusta toistaiseksi. Yksi henkilö on saanut lukiossa tartunnan. Ammatillisessa opetuksessa on ollut aiemmin kaksi tartuntaa tällä viikolla.