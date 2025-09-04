Urheilu
Kajaanin Pallokerho venytti välierät täyteen mittaan – finaalipaikka ratkeaa maanantaina Haminassa: ”Meillä oli aika helppo pelata”
KPK:n ja Haminan Palloilijoiden välinen sarja on tasan 1–1. Finaaliin etenijä ratkeaa tulevana maanantaina.
Kajaanin Pallokerhon ja Haminan Palloilijoiden välinen tyttöjen Superpesiksen välieräsarja venyy kolmanteen ja ratkaisevaan otteluun asti.
Maanantaisen Haminan kotivoiton jälkeen joukkueet kohtasivat torstai-iltana Kajaanissa. KPK vei niin ikään voiton nimiinsä kotiyleisön edessä, kun joukkue selätti