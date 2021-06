Urheilu

Kajaanin Pallokerholla pohdinnan paikka: hakeako tosissaan nousua Superpesikseen vai tyytyäkö edelleen kasvattamaan pelaajia kohti pääsarjaa: ''Tuo on haastava kysymys''

Julkaistu: 2.6.2021 klo 10:07

KPK:lla on riveissään monia nuoria, joilla voi olla edessään kirkas tulevaisuus lajin parissa. Jos kajaanilaisseura pysyy naisten Ykköspesiksessä vielä pitkään, riskinä on, että sen lahjakkaimmat pelaajat vaihtavat maisemaa ja joukkue hajoaa. Alkavaan kauteen KPK lähtee mahdollisuutensa tiedostaen, mutta lähestymistapa tavoitteisiin on nyt toisenlainen kuin vuosi sitten.