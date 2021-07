Urheilu

Kajaanin Pallokerhon pesislupaus haaveilee kilpaurasta myös toisen lajin parissa – ''Fitness-urheilu sopisi ankaralle luonteelleni''

Julkaistu: 15.7.2021 klo 0:55

Kovaa ja intohimoisesti harjoitteleva 17-vuotias Vilma Nevalainen on oppinut kantapään kautta, että välillä on syytä myös levätä. Tässä Kainuun Sanomien Juniori-sarjan jutussa hän kertoo, että seuraava iso tavoite on edetä pesäpallossa huippupelaajaksi.