Kajaanin perusopetus ohjeistaa varautumaan koronan kiihtymiseen – oppimateriaalit kotiin syysloman ajaksi

Kajaanin perusopetus ohjeistaa henkilöstöä ja lasten huoltajia varautumaan koronapandemian mahdolliseen kiihtymiseen tulevan syysloman aikana eli ensi viikolla.

Perusopetus muistuttaa, että koronapandemiatilanne voi muuttua hyvinkin nopeasti, joten ohjeistuksen mukaan oppilaiden ja henkilökunnan pitää säilyttää kaikki oppimateriaalit ja työvälineet kotona loman aikana.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kasvomaskisuositus on jaettu koronaepidemian eri vaiheisiin: perustasoon, kiihtymisvaiheeseen ja leviämisvaiheeseen. Koronaepidemiatilanne on Kainuussa toistaiseksi rauhallinen ja Kainuu on perustasolla.

THL:n maskisuosituksen kolmannessa vaiheessa, eli leviämisvaiheessa, maskisuositus astuisi voimaan myös yläkouluissa koulupäivän aikana. Perusopetus on varautunut tähän hankkimalla kouluille kangasmaskeja. Maskit jaetaan oppilaille, mikäli koronaepidemiatilanne niin vaatii.

Kajaanin Lyseon rehtori Marko Kuvaja toivoo, että koronatilanne pysyy rauhallisena, eikä maskien jakamiseen tarvitse mennä.

– Minusta on kuitenkin hyvä, että siihen on varauduttu, hän lisää.

Kuvaja kertoo jo hakeneensa yläkoulun oppilaille maskit, jotta niiden jakaminen pääsee nopeasti vauhtiin tarvittaessa. Jokaiselle oppilaalle on varattu viiden kangasmaskin paketti.

Lyseossa käy tällä hetkellä koulua yhteensä 540 yläkouluikäistä nuorta.

Koulujen syyslomalla on kiinnitettävä erityistä huomiota hygieniaan, turvaväleihin ja maskien käyttöön.

Koululaisten syyslomaviikoilla moni suomalainen matkailee kotimaassa.

Edit: 8.10. kello 12.10. Lisätty Marko Kuvajan kommentit maskiasiaan.