Kajaanin Ratsastusseuran alue-estekisat 28.6.

KAJAANI. Kajaanin Ratsastusseuran ja Kajaanin Hevosharrastekeskuksen järjestämät alue-esteratsastuskilpailut Kuluntalahdessa sunnuntaina 28.6.

Luokka 1 - 70 cm seuraluokka, arv. A.1.0, avoin kaikille: 1) Aada Lukkari, KRS– Feya 0/59.97, 1) Neera Hämäläinen, ProD – Happy Thoughts 0/65.61, 1) Elli Heiskanen, KRS– Vinhatuulen Carles 0/54.62, 1) Milja Mustonen, KRS– Tell Me 0/52.68, 1) Vilma Tervonen, KRS– Kilroan Presley 0/50.49, 6) Viivi Tervo, KRS– Little Tinkerbell 4/88.23, 6) Anne-Maria Avonius, KyRa – Bonne's Paradise 4/74.13, 6) Emmi Kananen, KRS– Kirkegaardens Gabriel 4/77.53, 6) Heidi Pyy, KRS– Firecape Harmonie 2771 4/86.64, 10) Nea Leppänen, ProD – Mira's Shining Pearl 8/69.44, Veera Piirainen, KRS– Vurle Hyl., Petra Mikkola, KRS– Jylhävilke Hyl., Viivi Koho, KRS– Parize Hyl., Nella Hukkanen, YsRat – Hevi Viesker Hyl.

Luokka 2 - 80 cm seuraluokka, arv. 367.4(A0/A2), avoin kaikille: 1) Saara Kojola, OR – Miss Vancouver (0)-(0)/42.53-0, 2) Vilma Tervonen, KRS– Kilroan Presley (0)-(0)/42.62-0, 3) Jenna Schroderus, KRS– Walceroy (0)-(0)/51.83-0, 4) Elina Jääskeläinen, ProD – Herslev Mark's Chelina (0)-(4)/46.73-4, 5) Elina Räsänen, RCL – Trix (4)-(0)/48.31-4, 6) Aada Lukkari, KRS– Feya (4)-(0)/49.93-4, 7) Vilma Juopperi, Club HH – Achtung (4)-(0)/51.50-4, 8) Emmi Kananen, KRS– Kirkegaardens Gabriel (0)-(4)/53.27-4, 9) Minna Hore, WinWin– Jean S (4)-(0)/61.37-4, 10) Riina Kauppinen, KiuRa – Gallops Nolando (8)-(0)/43.69-8, 11) Heidi Pyy, KRS– Firecape Harmonie 2771 (4)-(4)/57.42-8, 12) Viivi Tervo, KRS– Little Tinkerbell (4)-(8)/83.67-12, Petra Mikkola, KRS– Jylhävilke Hyl., Nea Leppänen, ProD – Mira's Shining Pearl Hyl., Nina Leskinen, OR – Einolan Ritari Hyl.

Luokka 3ab - Prix de ENP - 90cm, arv. A.1.0, avoin nuorille hevosille: 1) Sonja Mäkelä, ORK – Alessandro 0/59.32, 1) Elina Jääskeläinen, ProD – Lanceta 0/54.08, 1) Minna Hore, WinWin– Jean S 0/63.45, 4) Elisa Tolonen, KaKo – Katti's Organza 4/55.25

Luokka 4 - Prix de LEENAN PUHDISTUSPALVELU - 90cm, arv. 367.1(A2/A2), avoin kaikille: 1) Elina Jääskeläinen, ProD – Herslev Mark's Chelina 0-0/39.45, 2) Merja Koistinen, OR – Chambyon 0-0/44.58, 3) Riina Kauppinen, KiuRa – Gallops Nolando 0-4/50.22, 4) Vilma Juopperi, Club HH – Achtung 0-Hyl., 5) Tiia Karhunen, OR – Mon-Amelie 4/67.25, 6) Jenni Hirvonen, KRS– Walceroy 4/72.16, 7) Saara Kojola, OR – Miss Vancouver 4/84.66, 8) Kirsi Oksanen, IiRat – Atthis van Leut 4/90.03, 9) Siiri Oinonen, IiRat – Whisky 8/77.07, Elina Räsänen, RCL – Trix Hyl., Susanna Kurkinen, ProD – Laguna Hyl., Nina Leskinen, OR – Einolan Ritari Hyl.

Luokka 5 - Prix de ORIGINAL SOKOS HOTEL VALJUS - 100 cm, arv. A.2.0, avoin kaikille: 1) Elina Jääskeläinen, ProD – Lanceta 0/59.03, 2) Jenna Eveliina Keskimäki, RoUr– Andrea 0/59.40, 3) Sonja Mäkelä, ORK – Ivy Queen 0/59.82, 4) Sonja Mäkelä, ORK – Alessandro 0/68.45, 5) Kristiina Tikkanen, KaKo – Unique T 4/51.59, 6) Tiia Karhunen, OR – Mon-Amelie 4/56.36, 7) Elina Jääskeläinen, ProD – Laguna 4/62.86, 8) Kirsi Oksanen, IiRat – Atthis van Leut 8/72.38, 9) Pinja Tuulia Komulainen, ProD – Kinesha 12/62.86, Aino-Elina Lakkala, ProD – Mamouche Hyl., Merja Koistinen, OR – Chambyon Hyl., Jenna Enbuska, OR – Mi Caramela Hyl., Sonja Mäkelä, ORK – Jackson's Süleyman Hyl.

Luokka 6 - Prix de KH OIKARINEN - 110 cm, arv. 367.1(A2/A2), avoin kaikille: 1) Kristiina Tikkanen, KaKo – Unique T 4/69.70, 2) Elina Jääskeläinen, ProD – Aqualady Jo 4/70.81, 3) Sonja Mäkelä, ORK – Ivy Queen 4/77.61, 4) Jenna Eveliina Keskimäki, RoUr– Andrea 4/85.28, Aino-Elina Lakkala, ProD – Mamouche Hyl., Sonja Mäkelä, ORK – Jackson's Süleyman Hyl., Pinja Tuulia Komulainen, ProD – Kinesha Kesk.