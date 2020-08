Kajaanin Syysmarkkinat pidetään kauppiaiden voimin – kaupunki vetäytyi järjestämisvastuusta

Kajaanin torikauppiaat järjestävät perinteiset syysmarkkinat tänä vuonna itse. Paikalle tulee kymmenkunta kiertävää markkinakauppiasta Oulusta sekä Kajaanin vakituiset torikauppiaat. Kaikkiaan syysmarkkinoilla palvelee parikymmentä kojua.

Kajaanin kaupunki ilmoitti torstaina, ettei kaupunki järjestä syysmarkkinoita koronatilanteen vuoksi. Torikahvilan pitäjä Auli Karhu vetoaa kuitenkin maalaisjärkeen ja sanoo, että markkinoiden järjestäminen ulkoilmassa on turvallista. Markkinoilla on mahdollista huolehtia riittävistä turvaväleistä sekä hyvästä hygieniasta. Kauppiailla on tarjolla myös käsidesiä.

"Kainuulaiset ovat Suomen fiksuinta kansaa ja osaavat ottaa vallitsevan tilanteen huomioon", Karhu uskoo.

Hän huomauttaa, että samat käytännöt ovat Kauppatorilla voimassa tavallisina toripäivinäkin.

Kajaanin kaupungin työnjohtaja Lassi Kyllönen kertoo, että kaupunki päätti vetäytyä markkinoiden vetovastuusta, jotta kaupungin ei tarvitsisi järjestää valvontaa.

"Kaupunki olisi joutunut valvomaan, että tiettyjä turvaohjeita noudatetaan, eikä meillä ole resurssia siihen", Kyllönen sanoo.

Kyllösen mukaan kaupungin valvottavana olisi ollut muun muassa turvavälien noudattaminen.

Tällä hetkellä aluehallintovirastot sallivat yli 500 hengen yleisötilaisuudet kunhan järjestelyissä noudatetaan THL:n ja opetus- ja kulttuuriministeriön ohjetta koronatartuntojen ehkäisemiseksi. Ohjeeseen kuuluu muun muassa 1-2 metrin turvaväleistä huolehtiminen, turvaväleihin opastaminen sekä hyvä käsi- ja yskimishygienia. Karhun mukaan 500 henkilön rajapyykki ei kuitenkaan Kajaanin markkinoilla yhtä aikaisesti ylity.

Kajaanin kaupunki järjestää tavallisesti vuosittain neljät markkinat: helmikuussa Helmimarkkinat, toukokuussa Pietari Brahen markkinat, syyskuussa Syysmarkkinat sekä joulukuussa Joulumarkkinat.

Syysmarkkinat Kajaanin Kauppatorilla pe-la 4.-5. syyskuuta.