Kajaanin uudet koronarajoitukset voimassa kesäkuun loppuun saakka – uusia tartuntoja ei löytynyt

Uudet koronarajoitukset ovat voimassa Kajaanissa kesäkuun loppuun saakka.

Kajaanissa koronapandemia on nyt kiihtymisvaiheessa rauhallisen jakson jälkeen. Soten mukaan rajoituksia tarvitaan, koska rokotekattavuus ei riitä estämään tautia eikä vähennä riittävästi vakavien tautitapausten riskiä kun kysymys on toistaiseksi yleisvarallisesta tartuntataudista.

Sen sijaan muu Kainuu säilyy perustasolla.

Hyvä uutinen on, että keskiviikkoaamuna ei uusia tartuntoja ole paljastunut Kajaanissa tai muualla Kainuussa.

THL kertoi keskiviikkona 107 uudesta tarunnasta. Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä 1 071 tartuntaa, mikä on 537 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Sote tarkastelee rajoituksia seuraavan kerran ensi tiistaina koordinaatioryhmän kokouksessa.

Kainuussa koronan ilmaantuvuus on 36,1 kahden viikon aikana. Kajaanilaisista 51,2 prosenttia on rokotettu kerran ja 15,5 prosenttia kahdesti. Vain 80 vuotta täyttäneiden osalta rokotekattavuus kahteen kertaan rokotettujen osalta on yli 80 prosenttia.

Kaikki jo annetut rokotusajat ovat voimassa. Kainuuseen tulee lähiviikkojen ajan noin 3000 rokoteannosta viikossa. Toimitusmäärät vastaavat huhtikuun toimitusmääriä. Pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkarin mukaan lisärokotteita on yritetty hankkia muista sairaanhoitopiireistä ja THL:ltä.

– Tästä johtuen rokotukset riittävät huhtikuussa rokotettujen toisiin annoksiin, mutta eivät uusiin rokotuksiin. Ajanvarauslinja avataan heti kun Kainuuseen saadaan tarvittava määrä rokotteita ja siitä tiedotetaan erikseen, Koukkari kertoo.

Sote kehottaa hakeutumaan koronatestiin matalalla kynnyksellä. Ajanvaraus omasote –palvelun kautta tai soittamalla 040 165 0020.

Tällä hetkellä koronatestejä tehdään Kajaanissa enemmän kuin aiempina viikkoina. Keskiviikkona puoliltapäivin seuraava vapaa testiaika oli torstaina.

Sote muistuttaa, että koronatestin tulosta tulee odottaa kotona. Koronavilkun käyttöä suositellaan edelleen.

