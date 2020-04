Kajaanissa etäopetuksessa on yli 3 600 peruskoulun oppilasta – Siirtymä on sujunut hyvin

Kajaanin kaupunki jatkaa koronavirusepidemian vuoksi tehtyjä muutoksia toiminnoissaan hallituksen viime viikolla tekemien linjausten mukaisesti.

Aiemmin päätettyjä rajoitustoimia jatketaan 13. toukokuuta saakka.

Rajoitukset ovat vaikuttaneet suuresti muun muassa kouluihin. Kajaanin perusopetuksen oppilaista kotona etäopetuksessa on nyt yli 3 600 oppilasta.

Etäopetukseen siirtyminen onnistui hyvin, tiedotetaan kaupungilta.

Kaupunki varautuu jatkamaan opetuksen poikkeusjärjestelyjä lukukauden loppuun asti, jos epidemian rajoittaminen sitä vaatii.

Kouluissa on rajoitusten aikanakin järjestetty esiopetus sekä perusopetuksen 1.–3.-luokkien lähiopetusta niiden vanhempien lapsille, jotka lähiopetusta tarvitsevat.

Lähiopetuksessa 1–3 -luokkien oppilaista on tällä hetkellä noin 100 oppilasta. Kouluissa on 1–20 oppilasta per koulu. Kahdessa koulussa ei ole oppilaita lainkaan.

Kehitysvammaisten opetus jatkuu siinä laajuudessa kuin on tarvetta sekä Lehtikankaalla, Kalevassa ja Väinölässä, samoin kuin niiden aamu- ja iltapäivätoiminta.

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköissä järjestettävä esiopetus on pidetty toiminnassa.

Tällä on haluttu turvata yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti.

Varhaiskasvatusta ei ole rajattu vain kriittisten alojen henkilöstön käyttöön, vaan se on haluttu pitää työssäkäyvien palveluna siten, että työssäkäynti mahdollistuisi.

Valtioneuvosto on suosittanut, että perheet hoitavat lapsensa mahdollisuuksien mukaan kotona.

Toisin sanoen lasten hoito järjestetään kotona, mikäli toinen vanhemmista on kotona esimerkiksi vanhempainvapaan, työttömyyden, joustavan etätyön, etäopiskelun tai muun vastaavan syyn vuoksi.

Kajaanin kaupunki on pyytänyt ilmoittamaan lapsen poissaolosta hoidon varausohjelman kautta tai suoraan päiväkotiin.

Iltapäivätoimintaa on annettu niille 1.–2. -vuosiluokkien yleisopetuksen oppilaille, joiden huoltajat tekevät kriittistä työtä.

Ohjaajat ovat tehneet yhteistyötä huoltajien sekä perusopetuksen rehtoreiden ja opettajien kanssa, jotta aamu- ja iltapäivätoiminta taataan tässä tilanteessa sitä tarvitseville.

Aamutoiminta järjestetään kouluilla sekä erityisen tuen pienryhmien toiminta.

Kajaanin kaupungin sisäistä koulupäivisin ajettavaa joukkoliikennettä on karsittu 18. maaliskuuta alkaen.

Otanmäen ja Vuolijoen sisäisiä kouluvuoroja ei ole liikennöity samasta päivästä alkaen.

Karsittavat vuorot löytyvät täältä .

Kajaanin kaupungin tiedotteen kokonaisuudessaan löydät täältä .