Kainuu

Kajaanissa kasvaneen Aki Komulaisen perhe elää metsästyksestä ja liikkuu moottorikelkalla, koska Alaskassa teitä ei juuri ole

Julkaistu: 25.3.2023 klo 8:30

Kainuulaiset juuret omaava Komulaisen perhe on asunut lähes kuusitoista vuotta Yhdysvaltojen pohjoisimmassa osavaltiossa. Metsästys ei ole heille harrastus, vaan lähes pakollinen elinkeino, sillä lentokoneella kauppoihin tuotava ruoka on kallista. Vaikka arki on karua, on Alaska rakas koti.