Kajaanissa kolme koronatartuntaa – Samoojan kuntoutuskodissa yhdellä karanteenissa olleella asukkaalla

Kainuussa on todettu loppiaisen jälkeen kolme koronatartuntaa, joista yksi on aiemmin Samoojan kuntoutuskodissa karanteenissa olleella asukkaalla.

Lisäksi kaksi ulkomailta palannutta Kajaanissa asuvaa henkilöä on saanut positiivisen testituloksen. Testit on saatu tietoon Helsinki-Vantaan lentokentältä. Tartunnan saaneet on heidän palattuaan ohjattu eristykseen, ja lisäksi neljä ihmistä on asetettu karanteeniin.

Sairastuneilla ei ole tekemistä toistensa kanssa eli kyseessä ovat toisistaan riippumattomat tartunnat.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on 8.1. päivittänyt maskisuositusta. Suosituksen mukaan mukaan yli 12-vuotiaiden tulisi käyttää kasvomaskia ja suositus koskee koko maata.

THL:n maskisuositus koskee epidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheessa peruskouluja kuudennesta luokasta lähtien sekä toisen asteen oppilaitoksia ja korkeakouluja. Peruskoulussa maskisuositusta toteutetaan luokka-asteittain riippumatta yksittäisten oppilaiden iästä.

Kainuun sote suosittelee kasvomaskeja käytettäväksi aina, kun lähikontakteja ei voida välttää.

Kainuun sote myös muistuttaa valtioneuvoston suosituksesta, jonka mukaan edelleen on syytä välttää tarpeetonta matkustamista ulkomaille, pois lukien muutamat maat, joiden osalta on luovuttu maahantulon rajoituksista. Lisäksi maahantulijoille suositellaan 10 vuorokauden omaehtoista karanteenia, jota voi halutessaan lyhentää kahdella vapaaehtoisella maksuttomalla koronatestillä.