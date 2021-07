Kajaanissa on voinut altistua koronavirukselle keskustan ja sen lähialueiden liikkeissä maanantaina ja tiistaina – torstaina ilmeni kaikkiaan 15 uutta tartuntaa

Kainuun ja erityisesti Kajaanin koronatilanne ryöpsähti pahemmaksi jälleen torstaina. Kainuun sote tiedotti perjantaiaamuna, että uusia tapauksia todettiin torstaina kaikkiaan 15.

Jo aiemmin Puolustusvoimat kertoi, että Kainuun prikaatin varusmiehillä todettiin torstaina 7 uutta tartuntaa. Tapausten kokonaismäärä nousi prikaatissa samalla 26:een.

Näiden lisäksi on 8 muuta uutta tapausta, joista 6 on kajaanilaisella, yksi ulkopaikkakuntalaisella ja yhtä tapausta sote vielä selvittelee. Näistä uusia karanteeneja Kainuun sote määräsi noin 30.

Kaikkiaan koronatartunnoista on Kainuussa määrätty eristykseen noin 80 ja altistusten takia karanteeniin vajaat 250 henkilöä.

Missä olit maanantaina kello 12–15.30 ja tiistaina kello 13–15?

Tartuntojen jäljittäminen on vaikeutunut, kun tarkkoja altistustietoja ei runsaiden kontaktien vuoksi voi yksilöidä.

Kainuun tartunnanjäljityksen mukaan koronalle on voinut altistua Kajaanin keskustan ja lähialueen liikkeissä maanantaina 26. heinäkuuta kello 12–15.30 ja tiistaina 27. heinäkuuta kello 13–15.

Tämän tarkempia tietoja ei tartunnanjäljityksestä pystystä antamaan, vahvistaa v. pandemiapäällikkö Tuomo Erola . Hän sanoo, että tartunnan saaneet, aktiivisesti liikkuneet eivät välttämättä muista itsekään, missä paikoissa ovat käyneet.

"Aina on mahdollisuus, että vastaan tulevalla on koronavirus."

– Nyt on sellainen tilanne, että jos liikkuu julkisilla paikoilla ja kohtaa itselleen tuntemattomia ihmisiä, aina on mahdollisuus, että vastaan tulevalla on koronavirus, hän tarkentaa Kainuun Sanomille .

Kainuun sote kehottaa hakeutumaan koronatestiin kahden kolmen vuorokauden kuluessa tartunnalle altistumisesta tai heti, jos oireita ilmenee. Ajanvarauksen voi sen mukaan tehdä helpoiten Omasoten kautta, arkisin kuntien terveysasemille tai päivittäin keskussairaalan testiasemalle.

Omasoten verkkopalvelut ovat soten mukaan suositeltavia siksikin, että koronatestauksen ja -rokotusten puhelinpalveluissa on ruuhkaa. Näin toiminta nopeutuu ja henkilöstön työkuorma vähenee merkittävästi.

Suositus vähentää jo nyt kaikkia ei-välttämättömiä lähikontakteja

Pohjois-Suomen avin määräys kokoontumisrajoituksista on Kainuussa voimassa 6.–27. elokuuta. Kainuun sote suosittelee, että jo nyt vähennettäisiin kaikkia ei-välttämättömiä lähikontakteja sekä yksityisessä että julkisessa toiminnassa.

Tapahtuma- ja ravintolarajoituksilla on sen mukaan rajallinen vaikutus, elleivät ihmiset noudata ohjeita myös muilta osin.

Korjattu 30.8. kello 13.57: Avin määräämät kokoontumisrajoitukset ovat voimassa 27. elokuuta saakka, ei 17. elokuuta kuten tekstissä luki virheellisesti.