Kajaanissa seitsemän uutta tartuntaa

Kajaanissa on eilen tullut tietoon seitsemän uutta koronatartuntaa.

Kainuun soten mukaan osassa on kyse kontakteista aiemmin altistuneisiin. Tartunnanjäljitys on edelleen kesken, mutta yli 20 henkilöä on jo määrätty karanteeniin.

Kainuussa koronaepidemia on kiihtymisvaiheessa ja ilmaantuvuusluku on 73,6.

– Kajaanin koronatilanne jatkuu huolestuttavana, muualla kunnissa on selkeästi rauhallisempaa. Ilmaantuvuus pienillä paikkakunnilla nousee toki pienilläkin tapausmäärillä, vs. pandemiapäällikkö Tuomo Erola toteaa.

Erola muistuttaa edelleen varovaisuuden tarpeesta.

– Esimerkiksi altistumistilanteissa negatiivisen tuloksen jälkeenkään ei kannata heti kirmata kylille. Omaehtoisen testin jälkeenkin lähikontakteja on syytä välttää ja käyttää maskia. Jos taas on määrätty karanteeniin, negatiivinenkaan testi ei sitä kumoa.

Tartunnanjäljityksessä on viivettä tapausmäärien ja niihin liittyvien runsaiden kontaktien vuoksi. Samoin testiajanvarauksessa on ruuhkaa.

Kainuun sote painottaa tiedotteessaan, että ajanvaraus on tehtävä ensisijaisesti Omasotessa (omasote.kainuu.fi), josta vapaat ajat ovat nähtävillä. Puhelinpalvelu käyttää samaa varausjärjestelmää, joten soittamalla asia ei nopeudu.