Kajaanissa uusia koronatartuntoja – altistuksia kaupoissa

Kajaanissa on sunnuntaina todettu kolme uutta koronatartuntaa, jotka liittyvät viikonlopun ryppääseen.

Karanteeniin on asetettu kaksi ulkopaikkakuntalaista henkilöä. Kainuun sote kertoo, että jatkotartunnat ovat todennäköisiä.

Yhdellä kajaanilaisella henkilöllä on lisäksi eilen todettu positiivinen testitulos muualla Suomessa. Koronatartuntoja ilmeni myös perjantaina ja lauantaina.

Kainuun soten vs. pandemiapäällikkö Tuomo Erola kertoo, että Kajaanin koronatilanne on huolestuttava. Kajaanin koronaviruksen ilmaantuvuus on edelleen kasvussa, joten Kajaani on koronaepidemian kiihtymisvaiheessa (52,8 / 100 000 as / 14 vrk). Sen sijaan muu maakunta on perustasolla. Viime viikon tartunnat on saatu kaikki jäljitettyä.

Erolan mukaan koronan ilmaantuvuus Kajaanissa on noussut huomattavasti suuremmaksi kuin kertaakaan toista vuotta kestäneen pandemian aikana. Tällä hetkellä tilanne on maan huonoin.

– Tartunnat ovat kuitenkin kaikki jäljitettävissä, eikä vakavia tautitapauksia ole. Erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten parissa tartunnat jatkuvat huolestuttavina. Tartuntaketjuissa suurimpana tekijänä ovat turvavälien puuttuminen ja maskittomuus, Erola korostaa.

Kainuun sote muistuttaa, että koronavirus on edelleen on yleisvaarallinen tartuntatauti, jota myös rokotussuojan saaneet voivat levittää. Erityisesti yleisötapahtumissa ja muissa kokoontumisissa tulee noudattaa varovaisuutta.

Lisäksi muistutetaan, että tartuntatautilaki velvoittaa viranomaiset selvittämään tartuntatapaukset sekä toimimaan taudin torjumiseksi. Sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn on annettava viranomaiselle tarvittavat tiedot taudin leviämisen estämiseksi sekä noudatettava annettuja ohjeita ja määräyksiä.

Kävitkö täällä?

Koronatartunnalle on saattanut altistua Kajaanissa torstaina Lidlissä kello 14–15 ja Kasarminkadun Tokmannilla kello 15–16 sekä perjantaina H&M ja Cubus -liikkeissä kello 16.30 – 17.30

Soten mukaan ajat ovat viitteellisiä. Sairastuneilla ei ole ollut Koronavilkkua käytössä.

Kainuun sote kehottaa hakeutumaan koronatestiin matalalla kynnyksellä. Ajanvaraus Omasote -palvelun kautta tai soittamalla 040 165 0020. Koronatestin tulosta tulee odottaa kotona ja välttää kontakteja.