Kajaanissa viisi uutta koronatartuntaa

Kainuussa todettiin sunnuntaina viisi koronatartuntaa. Kaikki viisi tartuntaa olivat Kajaanissa.

Tartuntoihin liittyen lähes kolmekymmentä henkilöä on määrätty karanteeniin. Tartuntajäljitys on edelleen kesken.

Kainuussa eristyksessä koronatartunnan takia on tällä hetkellä 33 ja altistumisen vuoksi karanteenissa on 165 henkilöä.

Koronan ilmaantuvuus Kainuussa on 68,1 (per 100 000 as / 14 vrk).

Riski altistua tartunnalle on kohonnut, joten varotoimet yleisillä paikoilla ja lähikontakteissa ovat tarpeen. Mahdollisia altistumisia on viikon kuluessa tullut tietoon työpaikoilla, kaupoissa sekä yksityisissä tai muissa pienissä tilaisuuksissa.

– Ravintoloissa tai suurissa yleisötapahtumissa suoria tartuntoja ei nyt ole tiedossa. Tämä voi kertoa siitä, että järjestäjien vastuu ja ohjeistukset toimivat, kun ihmiset tiedostavat riskin paremmin. Epävirallisissa tai arkisissa kohtaamisissa suojautuminen ilmeisesti unohtuu, vaikka kontaktit voivat olla tiiviimpiäkin, arvioi vs. pandemiapäällikkö Tuomo Erola Kainuun soten tiedotteessa.

Kainuun tartunnanjäljitykseen on viikonloppuna lisätty henkilöstöä ja viivettä on saatu kurottua kiinni. Edelleen altistumisten selvittäminen on hidasta suurten tapausmäärien ja kontaktien vuoksi.

Kainuussa koronarokotukset ovat nyt avoinna myös 12–15 -vuotiaiden riskiryhmille. Riskiryhmät ovat samat kuin aiemmin aikuisille. Alaikäisten ajanvaraus tapahtuu puhelimitse (044 709 37 88). Lisätietoja asiasta sote.kainuu.fi/koronarokotukset.