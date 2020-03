Soten päivystysnumero ruuhkautunut – Kajaanissa kolme tekee etätöitä perusopetuksessa

Kajaanissa on tällä hetkellä kolme perusopetuksen työntekijää etätöissä. He ovat lomailleet THL:n määrittämällä korkean riskin alueilla. Varotoimenpiteenä kaupungin linjauksen mukaan he ovat etätöissä seuraavat 14 vuorokautta.

Kaupungin perusopetus ohjeistaa koululaisia tulemaan kouluun vain täysin terveenä. Mikäli koululaisen, tai päiväkoti-ikäisen lapsen kotiin jääminen vaatii vanhemman poissaoloa työpaikalta, on vanhemman toimitettava työnantajalle sairaanhoitajan kirjoittama todistus poissaolosta.

Kajaanin rehtorit ja oppilaitosten johtajat sekä Kaksin infektiosairauksien ylilääkäri Olli-Pekka Koukkari kertovat iltapäivällä kaupungin varautumisesta koronatilanteeseen.

Kaupungin linjauksen mukaan epidemiamaista eli tällä hetkellä Italiasta, Kiinasta, Etelä-Koreasta tai Iranista palaavien ja oireettomien lomailijoiden on ilmoittauduttava paluun jälkeen esimiehelleen. Ohje koskee varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, toisen asteen koulutusliikelaitoksen sekä Kajaanin ammattikorkeakoulun työntekijöitä.

Esimies ohjaa hänet etätyöhön 14 vuorokaudeksi palaamisestaan Suomeen. Kyseiset työntekijät eivät saa tulla työpaikalle sitä ennen.

Kaupunki ohjeistaa myös, että työtehtäviin liittyvä matkustaminen on minimoitava. Epidemiamaihin matkustaminen on työhön liittyen kokonaan kiellettyä.

Myöskään vapaa-ajan matkustamista epidemiamaihin ei suositella. Ohjeet ovat voimassa toistaiseksi.

Ammattikorkeakoulussa ja Kainuun ammattiopistossa ei etätyöläisiä ole tällä hetkellä.

Paltamossa yksi koulun työntekijä on varotoimenpiteenä lähtenyt etätöihin.

Kainuun soten puhelinpäivystysnumero 116 117 on ruuhkautunut sairauspoissaolotodistusten pyyntöjen takia, joten Kainuun sote pyytää työnantajia olemaan joustavia ja mahdollistamaan poissaolon omalla ilmoituksella, ilman sairauspoissaolotodistusta.

Päivitetty kello 12 soten tiedoilla