Kajaanissa on todettu yksi uusi koronatartunta. Karanteeniin on asetettu viisi henkilöä ja tartunnanjäljitys on meneillään.

Kainuun sote muistuttaa, että tartunnan saaneilla tai sellaisiksi epäilyillä on lain mukaan velvollisuus auttaa terveysviranomaisia selvittämään tartuntaan liittyvät tapahtumat ja kontaktit tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Samoin viranomaisten määräämiä eristys- ja karanteenitoimia tulee ehdottomasti noudattaa.

Kainuun soten vs. pandemiapäällikkö Tuomo Erola kertoo, että jonkinasteista koronaväsymystä on ilmassa.

– Toisaalta se on ymmärrettävääkin. Ihmisiä on kuitenkin rokotettu enenevässä määrin, joten etenkin nuoren voi olla vaikea ymmärtää miksi pienen flunssan takia pitää olla karanteenissa, Erola toteaa.

Hän muistuttaa silti, että koronatartunnassa on kyse yleisvaarallisesta taudista ja tiukat eristys- ja karanteenisäännöt ovat edelleen voimassa.

Koko maassa suurimmat tartuntamäärä ovat viimeisten kahden viikon aikana olleet ikäryhmässä 20–29-vuotiaat ja toiseksi suurimmat 9–20-vuotiailla. Erolan mukaan suunta on samantapainen myös Kainuussa.

Sotkamossa Käpymetsän päiväkodista 14 karanteenissa

Sotkamossa viikonloppuna todetuista koronatartunnoista yksi tartunnoista on Käpymetsän vuoropäiväkodin työntekijällä. Tartunnan johdosta myös 12 päiväkodin lasta ja kaksi työntekijää on asetettu karanteeniin. Tartunnan lähde on muualta Suomesta.

Huoltajia on tiedotettu tilanteesta jo alkuviikosta. Kaikki altistuneet on kontaktoitu ja ohjattu koronatestiin. Jatkotartuntoja päiväkodissa ei tällä hetkellä ole tiedossa.

Päiväkodin toiminta jatkuu pääosin normaalisti. Ainoastaan virikehoitopaikalla oleville lapsille ei voida tarjota hoitoa tämän ja ensi viikon aikana.

Käpymetsässä on tehostettu siivousta ja käsihygieniaa sekä kasvomaskeja suositellaan käytettäväksi voimassaolevien ohjeistuksien mukaisesti.

Päiväkotien henkilöstölle ja päiväkodin lasten huoltajille on järjestetty myös infotilaisuudet tiedon jakamiseksi ja jatko-ohjeiden saamiseksi. Kainuun sote kehottaa hakeutumaan koronatestiin, mikäli oireita ilmenee.

Koronatestaus Sotkamon terveysasemalla palvelee ajanvarauksella (08 6156 5009) aukioloaikojen mukaisesti ja Kaksin korontestiasema päivittäin (040 165 0020).

Myös Omasote-palvelusta voi varata testiajan.

Todistukset saaduista koronarokotuksista, koronatestituloksesta ja sairastetusta koronavirustaudista ovat saatavilla Omakannasta 14.7. alkaen. EU-asetuksen mukaan kansalaisille taataan oikeus saada koronatodistus terveydenhuollosta paperilla, ellei pysty Omakantaa käyttämään tai pysty itse tulostamaan.

Tulostus terveysaseman kautta tulee käyttöön siirtymäajan kuluessa, viimeistään 12.8.2021.

Kainuun sote muistuttaa, että todistusta ei kotimaassa tarvita varmuuden vuoksi, joten jos ei juuri nyt ole lähdössä matkalle, ei ole syytä toimiin.

Mikäli huomaa tietokannassa puutteita tai virheitä, niitä voi pyytää korjattavaksi oman terveysaseman kautta.

Kainuun sote pyytää, että tarpeettomia yhteydenottoja vältetään.