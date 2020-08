Kaksi kolmesta koronatestistä varataan Kajaanissa jo omasoten kautta – samalle päivälle ei välttämättä saa testiaikaa

Kainuun sotessa käyttöönotettu mahdollisuus varata koronatestiaika verkossa omasote-palvelun kautta on purkanut soittoruuhkaa päivystysapupuhelimessa.

Nyt esimerkiksi Kajaanin testiajoista kaksi kolmannesta varataan jo omasoten kautta, kertoi Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari tiistaina 18. elokuuta aamupäivällä.

Testiaikaa ei tiistaina aamupäivällä enää kuitenkaan saanut samalle päivälle.

Palvelu vaatii tunnistautumisen, minkä jälkeen valitaan ajanvaraus terveyspalveluihin. Ajan voi omasoten kautta varata Kainuun keskussairaalan, Sotkamon, Kuhmon ja Suomussalmen drive in -testauspisteisiin.

Päivystysapunumeroon 116 117 ei tarvitse soittaa, mikäli vain varaa ajan vain testaukseen. Jos omasoten käyttö ei ole mahdollista, päivystysapunumeroon voi soittaa.

Omasote-verkkopalveluun koronatestin varausmahdollisuus verrattain lyhyessä ajassa. Koska se ei ole ensisijaisesti erikoissairaanhoidon verkkopalvelu, testiä varattaessa Kajaaniin näyttää aluksi siltä, että testaus on pääterveysasemalla, vaikka todellisuudessa koronatestit on Kajaanissa keskitetty keskussairaalan drive in -testauspaikkaan.

Testausmäärät ovat Kainuussa huomattavasti kasvaneet viimeksi kuluneen viikon aikana. Tyypillisesti testistä saadaan kuitenkin edelleen tulos 1 – 2 päivässä, kiireellisissä tapauksissa muutamassa tunnissa.

Viime viikolla kuitenkin tiistain ja keskiviikon näytteitä ajettiin NordLabin Oulun laboratoriossa vielä perjantaina.

Viiveet tuloksen saannissa johtuvat ensisijaisesti testausmäärien lisääntymisestä eli siitä, että rinovirusta eli tavallista nuhaa, johon lapsilla voi liittyä kuumeilua, esiintyy nyt enemmän kuin kesällä.

Toisaalta viiveet testitulosten saannissa voivat johtua myös siitä, että näytteitä ajetaan vain täysiä sarjoja, tai siitä, että esimerkiksi Kuhmossa tai Suomussalmella otettavat testit eivät välttämättä lähde laboratorioon samana päivänä.

Monin paikoin Suomessa koronatestien tulosta joudutaan odottamaan jopa viikko, ja on herännyt ajatuksia, onko järkevää testata jokaista nuhaista pikkulasta.

Olli-Pekka Koukkari ei lähde tähän keskusteluun sen enempää vaan sanoo:

– On nollatoleranssi hengitystieoireiden suhteen. Kaikki testataan. Meidän tehtävä on huolehtia siitä, että järkevässä ajassa päästään testiin ja saadaan tulos ja käsitys siitä, ettei hengitystieoireiden taustalla ole korona ja ihminen voi palata siihen toimintoon, missä hän tyypillisesti päivänsä viettää.

– On valtioneuvoston linjauksen mukaista, että testaamiskynnys on matala, Koukkari sanoo.

Kuitenkin jos esimerkiksi koko perhe sairastaa, heistä testataan vain kaksi tai kolme.

Tärkeä muistutus on edelleen, että koronatestiin matkalla tai sen tulosta odottaessa on käyttäydyttävä niin kuin olisi sairastunut koronaan. Ei siis pidä käydä samalla reissulla esimerkiksi kaupassa.

Suomessa on todettu 24 uutta koronavirustartuntaa vuorokauden aikana. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan tartuntoja on todettu nyt 7 776.

Eniten tartuntatapauksia on kirjattu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, jossa on todettu yhteensä 5 635 tapausta. Kaupungeista eniten tapauksia on Helsingissä (2 878), Vantaalla (937), Espoossa (911) ja Turussa (256).

Edit: Kello 14.15 lisätty tartuntojen määrä.