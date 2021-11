Kaksi mahdollista korona-altistumispaikkaa: Winter Open ja Oulun-juna

Kainuussa on reilun viikon aikana löytynyt 22 koronatartuntaa eli keskimäärin 1–2 tartuntaa vuorokaudessa. Viime viikon kokonaissaldo oli 19 tartuntaa. Maanantaina tartuntoja ilmeni iltaan mennessä kolme lisää.

Kainuun pandemiapäällikkö Lea Käsmä-Ronkainen kertoo, että koronatilanne jatkuu maakunnassa edelleen rauhallisena. Ilmaantuvuus on nyt maan alhaisin 61,3.Valtakunnallinen ilmaantuvuus viimeksi kuluneilta kahdelta viikolta on 271. Eniten tartuntoja suhteessa väkilukuun on Pohjois-Pohjanmaan (550), Helsingin ja Uudenmaan (337) sekä Päijät-Hämeen (310) sairaanhoitopiireissä.

Tartuntoja todetaan pääosin perhe- tai lähipiirikontakteissa. Tiistaina on tullut ilmi Kainuussa myös pari mahdollista altistumispaikkaa.

Mahdollisia korona-altistumisia Kainuussa – oireisena hakeuduttava testiin

Tartunnanjäljityksen saaman tiedon mukaan lauantai-illan ja sunnuntaiyön 20.11 – 21.11. aikana Vuokatin Winter Open -pikkujoulutapahtumaan osallistuneella ulkopaikkakuntalaisella henkilöllä on myöhemmin todettu koronatartunta. Henkilö on ollut tapahtumassa oireettomana, mutta mahdollisesti viruksen tartuttavuusaikana. Vieraita Winter Openissa oli nelisentuhatta.

Myös 28.11. junavuorolla Oulusta Kajaaniin (kello 18.12–20.30) vaunussa 11 matkustaneella henkilöllä on todettu koronatartunta. Varmennettuja lähikontakteja matkan aikana ei ole tiedossa, mutta tartuntariskiä pidetään mahdollisena.

Mainittuna aikoina tapahtumapaikoilla olleita kehotetaan varotoimena hakeutumaan koronatestiin, jos hengitystie- tai muita koronaan sopivia oireita ilmenee.

Isot pikkujoulutapahtumat jatkuvat Kainuussa tulevana viikonloppuna muun muassa Kajaanissa.

– Jos kansalaisilla on oireita, kannattaa hakeutua testiin. Flunssaisena ei pidä mennä töihin, kouluun tai harrastuksiin, vaan tulee käydä testissä, jotta mahdollinen koronatartunta voidaan todeta tai poissulkea, Käsmä-Ronkainen ohjeistaa.

Kainuun sote ilmoittaa mahdollisista koronavirusaltistumisista, jos kontakteja ei voida luotettavasti varmistaa ja tilannearvioinnin mukaan riski tartunnoille on kohonnut. Tällä hetkellä yleinen koronaviruksen delta-muunnos on herkästi leviävä.

Tartuntamäärien kasvaessa erityisesti rokottamattomilla on kohonnut riski sairastua koronatautiin.

Sotkamon tk-sairaala avataan

Sotkamon tk-sairaalan vuodeosastolla ei ole todettu uusia tartuntoja. Osasto avataan tänään uusille potilaille ja vierailijoille. Terveyskeskuksissa, hoito- ja hoivalaitoksissa sairaalassa ja muissa sote-palveluissa asioivia muistutetaan kasvomaskien käytöstä, turvavälien säilyttämisestä sekä käsihygieniasta.

Rokotussuojan merkitys on keskeinen koronatartuntojen leviämisen sekä vakavien sairastumisten rajoittamiseksi, joten täyden rokotesarjan ottamista suositellaan vahvasti. Rokotukset saa Kainuussa helposti kuntien rokotuspisteistä.

THL suosittelee huonontuneessa epidemiatilanteessa sekä rokottamattomille että rokotetuille kasvomaskien käyttöä julkisissa sisätiloissa, joissa on paljon ihmisiä lähellä toisiaan. Suositus koskee 12 vuotta täyttäneitä. Kasvomaskia on THL:n suosituksen mukaan hyvä käyttää tilanteissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa ja joissa tartuntariski saattaa olla suuri. Tartuntariski on suurempi sisätiloissa kuin ulkona.