Kaksi moottorikelkkaa vietiin Metsähallitukselta – ensin toinen ja sitten haettiin vielä toinenkin

Suomussalmella Syväyksenkadulta Metsähallituksen pihasta on maaliskuussa eri aikaan anastettu kaksi perävaunua, joiden molempien kyydissä oli moottorikelkka.

Toinen anastetuista perävaunuista on Muuli 970XL-merkkinen kuomullinen kevyt perävaunu, jonka rekisterinumero on WTI-164. Perävaunussa oli Lynx 49 Ranger 600 E-Tec-merkkinen moottorikelkka, jonka rekisterinumero on 735-FN. Tämä perävaunu kelkkoineen vietiin 2.– 11. maaliskuuta.

Voro ei kuitenkaan tyytynyt tähän vaan vei samasta paikasta 16. – 17. maaliskuuta toisen perävaunun, jonka kyydissä oli myös moottorikelkka.

Kyseessä oli Majava M 5035 LJ-merkkinen kuomullinen kevyt perävaunu, jonka rekisterinumero on WEK-485. Perävaunun kyljissä on Metsähallituksen tarrat.

Kyydissä oli Ski-Doo Skandic Tundra Xtreme 600 E-Tec-merkkinen moottorikelkka, jonka rekisterinumero on 791-FN.

Poliisi kaipaa mahdollisia havaintoja numeroon 0295416520 tai sähköpostiin tutkinta.kainuu@poliisi.fi.