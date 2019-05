Kaksi pohjalaista tahtonaista kisaa komissaarin paikasta – Urpilaista pidetään suosikkina, mutta Kumpula-Natri roikkuu iskuetäisyydellä

Miapetra Kumpula-Natrilla ja Jutta Urpilaisella on paljon yhteistä. Enää puuttuu Rinteen puumerkki suosikista EU-komissaariksi.

Suomen seuraavaksi EU-komissaariksi nousee nainen. Lasikatot helisevät, kun Suomi on ollut unionin jäsen 24 vuotta. Aiemmin Suomella on ollut kolme komissaaria, jotka ovat olleet miehiä.

Suurimman puolueen puheenjohtaja Antti Rinne (sd.) vahvisti Ylelle, että seuraava komissaari on nainen.

Kisassa on kaksi kovaa pohjalaista tahtonaista: entinen Sdp:n puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Jutta Urpilainen sekä EU-parlamentaarikko Miapetra Kumpula-Natri.

Edellinen on 43-vuotias, jälkimmäinen 47-vuotias. Urpilainen on syntyjään lapualainen, jonka lapsuuskoti oli Kokkolassa. Kumpula-Natri on Vaasasta.

Molemmilla on hyviä meriittejä.

Pohjolaisesta syntyperästä saa vielä lisäpotkua. Onhan sanottu, että pohjalainen nainen tietää, miten asiat ovat. Muilla on mielipiteitä, mutta pohjalaisella tietoa.

Yhteistä naisille on se, että molempien aviomiehet ovat kokoomustaustaisia.

Urpilainen muistetaan rahaministerinä ajalta, jolloin Kreikka kamppaili eurokriisissään ja unioni joutui kokoamaan maalle tukipaketin jos toisen. Urpilainen kuului valtiovarainministerinä euroryhmään vuosina 2011–2014.

Kumpula-Natri nousi parlamenttiin viisi vuotta sitten. Kun Urpilainen taisteli tukipakettien kanssa, Kumpula-Natri johti EU-asioista vastaavaa eduskunnan suurta valiokuntaa Suomessa. Ote EU:n keskiöön oli vahvasti hyppysissä.

Jos kyselee puoluetovereilta naisten eroja, kovin kummoisia eroja ei tule esille. Urpilainen entisenä puoluejohtajana ja ministerinä on ykkösenä spekulaatioissa.

Kumpula-Natri on kertonut olevansa tehtävään valmis. Urpilainen on vastannut olevansa valmis vastuullisiin tehtäviin, mutta ei ole nimennyt tiettyä tehtävää.

Rinne on kovan pohdinnan edessä.

Hän syrjäytti Urpilaisen puheenjohtajan pallilta vuonna 2014 niukasti. Rinne sai 257 ja Urpilainen 243 ääntä. Ei mikään rökälevoitto.

Urpilaisen kannattajat karsastivat tapaa, jolla entistä puheenjohtajaa kohdeltiin. He moittivat Rinteen kannattajia junttaamisesta. Tulihan Rinne ay-liikkeestä ja oli kovan jyrän maineessa.

Näytelmä jatkui.

Urpilainen sai vuoden 2015 eduskuntavaaleissa komean äänisaaliin ja oli vaalipiirinsä äänikuningatar. Moni kollega halusi hänet eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi. Urpilainen kysyi asiaa Rinteeltä, joka vastasi, ettei toivo Urpilaisen pyrkivän ryhmän johtoon.

Seuraava kolaus tuli, kun Urpilainen ei saanut enää jatkaa pankkivaltuustossa, vaikka olisi halunnut.

Nyttemmin Rinne on vakuuttanut, että hänen ja Urpilaisen välinen suhde on hyvä. Voi olla, mutta kukapa sitä julkisuuteen myöntäisi, että välit ovat heikot.

Jos Rinne päätyy valitsemaan Urpilaisen ja tämä suostuu, punaruusuilla kaikki on hyvin.

Urpilaisen kannattajat voivat huokaista. Odotettu palkinto tuli sittenkin.

Mikäli valinta osuisi Kumpula-Natriin, vanhat haavat revittäisiin taas auki, ja Urpilaisen väki saisi lisää vettä myllyyn.

Tämä vaihtoehto ei kuitenkaan ole todennäköinen.

Politiikka on täynnä mökötystä ja lapsellisuuteen asti meneviä käänteitä, mutta tällaiset koukut eivät kuulu komissaarin nimitysprosessiin.

Kolmas vaihtoehto olisi ollut vanhan sotaratsun eli Eero Heinäluoman palkitseminen. Heinäluoma tuli ja voitti. Eurovaaleissa kertyi hulppeat 128 000 ääntä.

Kumpula-Natrin saalis oli liki puolta pienempi, eli reilut 68 000.

Millaisen kuvan antaa ulospäin se, jos Rinteen ehdokas on Kumpula-Natri vain sen takia, että hän on nainen?

Useat Heinäluoman kannattajat ihmettelevät Rinteen nopeita käännöksiä. Vielä alkuviikosta hän puhui sen puolesta, että ehdokkaana voisi olla sekä nainen että mies. Eipä aikaakaan, kun hän puhui vain naisen valinnasta.

Rinteellä ja Heinäluomalla on omat kuppikuntansa. Jos unohdetaan sukupuoli, Rinne olisi ehkä joutunut ehdottamaan äänirohmu Heinäluomaa komissaariksi. Olisiko hän suonut korkeimman eurotolpan hänelle?

Naiskysymys taitaa pelastaa Rinteen tällä kertaa.