Kaksi uutta koronatartuntaa Kajaanissa ja Sotkamossa – Lyseolla karanteenissa 60 henkilöä

Kainuussa on löytynyt keskiviikkona kaksi uutta koronatartuntaa kajaanilaisella ja sotkamolaisella henkilöllä.

Tartunnanjäljitykset ovat meneillään.

Koronaviruksen ilmaantuvuus Kainuun alueen väestössä on tällä hetkellä 19,4 (per 100 000 asukasta / 14 vrk). Kainuussa on voimassa perustason rajoitukset ja ohjeet.

Kajaanin lyseossa on määrätty kuusi uutta oppilasta karanteeniin. Testauksissa ei ole ilmennyt uusia positiivisia tuloksia. Karanteenissa on yhteensä noin 60 koulun oppilasta, henkilökuntaan kuuluvaa sekä harrastustoiminnassa altistunutta.

Koulutyö jatkuu Lyseolla karanteenissa olevia lukuun ottamatta normaalisti, eikä oppilailla tästä syystä ole tarvetta olla pois opetuksesta.

Soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari muistuttaa kouluja koronaohjeiden noudattamisesta. Koukkarin mukaan koronaohjeet koskevat yli 12-vuotiaita, vaikka kouluissa ei olekaan maskisuositusta.

– Ohjeiden mukainen maskin käyttö on suositeltavaa, kun turvavälejä voida säilyttää. Tämä on hyvä muistaa myös vapaa-aikana. Myös käsihygieniasta ja lähikontaktien välttämisestä on syytä muistuttaa myös nuorisoa. Lapsetkin voivat virusta levittää, vaikka tapauksia on vähemmän, ja taudin oireetkin jäävät usein lieviksi, Koukkari kertoo soten tiedotteessa.

Alle 70-vuotiaiden koronarokotukset myöhemmin

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on päättänyt, että Suomessa jatketaan yli 65-vuotiaiden koronarokotuksia AstraZenecan valmisteella. Hyvin harvinaisiin veren hyytymishäiriöön liittyvän mahdollisen riskin selvittäminen alle 65-vuotiailla on edelleen meneillään.

Tämän vuoksi varovaisuusperiaatteen mukaisesti rokotetta ei toistaiseksi anneta alle 65-vuotiaille. Rokotusten käynnistymisestä Kainuussa ilmoitetaan erikseen myöhemmin.

AstraZenecan koronarokotuksen saaneita ohjeistetaan ottamaan yhteyttä terveydenhuoltoon välittömästi (päivystysapu 116 117 tai 08 6156 6000), mikäli ilmenee oireita, kuten hengenahdistusta, rintakipua, alaraajojen turvotusta tai pitkittynyttä vatsakipua rokotuksen jälkeen.

Terveydenhuoltoon on myös otettava yhteyttä välittömästi, jos rokotusta seuraavina päivinä ilmenee neurologisia oireita, mukaan lukien voimakas tai pitkittynyt päänsärky, näön hämärtyminen, tai pieniä ihonsisäisiä verenpurkaumia muuallakin kuin rokotuskohdassa.

Nyt rokotusvuorossa vain 1948 tai aiemmin syntyneet

Rokotusvuorossa ovat 1948 syntyneet ja sitä vanhemmat kainuulaiset. Muita rokotusryhmiä ei tällä hetkellä ole avoinna.

Ajanvaraus on suositeltavaa tehdä netissä Omasote-palvelusta. Varaus- ja muut asiointiohjeet löytyvät osoitteesta sote.kainuu.fi/koronarokotukset. Koronarokotusten ajanvarausnumeroon (044 709 3788) pyydetään soittamaan vain omalla ajanvarausvuorolla; numerossa ei anneta rokoteneuvontaa.

Soten puhelinpalveluihin riittää normaalitilanteissa yksi soittokerta; numero jää muistiin ja henkilölle soitetaan takaisin. Samasta perheestä rokotusvuorossa olevat voivat varata ajan yhdellä soitolla.