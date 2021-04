Kaksikielinen seminaari esittelee kiertotaloutta ja kierrätysratkaisuja rajanaapureissa

Kajaanin ammattikorkeakoulu järjestää Karelia CBC-hankkeiden ja yhteistyöverkostojen kanssa kaikille avoimen Jäte vai raaka-aine? -seminaarin. Seminaarin pääteemana on kiertotalous. Päivän aikana luodaan katsaus esimerkiksi jätteiden ja metallien kierrätykseen, lietteenkäsittelymenetelmiin ja jätebiomassojen jalostamiseen. Esillä on uusia menetelmiä ja innovaatioita itärajan molemmin puolin.

Seminaari järjestetään verkossa ja kaksikielisenä simultaanitulkkauksen avulla. Ääneen pääsevät useat alan ammattilaiset sekä Suomesta että Venäjältä.

Seminaarissa esitellään muun muassa Kierrätyskeskus Entringin kierrätysratkaisuja, Kajaanin Romun metallien kierrätystä ja Ekokympin kokemuksia kierrätyskasvatuksesta. Iltapäivällä teemana on jätevedenkäsittely ja esillä on usean eri yrityksen ratkaisuja lietteiden käsittelystä. Valmet Automation Oy kertoo jätevesilietteen automaatioratkaisuista, joiden osalta Venäjä on yksi yrityksen markkina-alueista.

Myös naapurimaan kiertotalousteemoihin kurkistetaan. Karjalan tasavallan luonnonvara- ja ympäristöministeriö esittelee jätehuollon oikeudellisia näkökohtia, nykytilannetta ja alueen näkymiä. Petroskoin kaupunki kertoo ympäristöaktivistien toiminnasta Karjalan alueella. Esille pääsevät myös yritykset.

Karelia CBC on rajanylittävän yhteistyön ohjelma, jolla lisätään alueen vetovoimaisuutta. Ohjelmaa rahoittavat Euroopan unioni, Suomi ja Venäjä.

Jäte vai raaka-aine? -seminaari 27.4. klo 9–15 verkossa täällä .