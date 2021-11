Kaksin sairaalahoidon tilannetta seurataan – neljä koronapotilasta hoidossa

Kainuun keskussairaalassa on tällä hetkellä hoidossa neljä koronapotilasta. Kainuun keskussairaalan päivystyksen seurantaosasto toimii tilanteen vuoksi tavallista pienemmällä paikkamäärällä. Pandemiapäällikkö Lea Käsmä-Ronkainen kertoo, että mikäli koronapotilaiden määrä Kaksissa kasvaa, seurantaosasto muuttuu jatkossa pandemiaosastoksi.

– Tällä on luonnollisesti vaikutusta muiden potilaiden hoitoon, joten seuraamme tarkoin tilanteen kehittymistä, Käsmä-Ronkainen kertoo.

Ministeri Krista Kiuru totesi keskiviikkona, että Suomessa on vapaana seitsemän tehohoitopaikkaa. Kainuun keskussairaalassa ei tällä hetkellä ole koronapotilaita tehohoidossa. Kaksin viidestä varsinaisesta tehohoitopaikasta neljä on vapaana. Lisäksi sairaalassa on kymmenen tehovalvontapaikkaa, joista osa on myös vapaana. Tehovalvonnassa hoidetaan erityistä tarkkailua vaativia potilaita, kuten infarktipotilaita. Influenssapotilaita ei Kainuussa ole sairaalahoidossa.

Sotkamon vuodeosasto on karanteenissa. Kuva Niko Kemppainen

Sotkamon terveyskeskussairaalan vuodeosasto on toistaiseksi suljettu uusilta potilailta ja vierailijoilta osaston potilaalla eilen todetun koronatartunnan vuoksi, kuten Kainuun Sanomat uutisoi keskiviikkoiltana. Sote arvioi asiaa arvioidaan uudelleen viimeistään 30. marraskuuta.

– Pystymme siis edelleen toimimaan täysin normaalisti, mutta koronatilanteen huonontuessa muualla Suomessa on myös Kainuussa oltava varuillaan. Kiireettömien, suunniteltujen leikkausten peruminen tehdään vain välttämättömistä syistä, esimerkiksi mikäli jatkohoito vaarantuisi hoitopaikkojen rajallisuuden vuoksi, Käsmä-Ronkainen toteaa.

Kainuussa yli 12-vuotiaista kahdesti rokotettujen osuus on 87 prosenttia, mutta 20–35-vuotiailla se on edelleen alle 70 prosenttia. Tämä tarkoittaa sitä, että Kainuussa on tuhansia ihmisiä joko kokonaan tai osittain ilman rokotussuojaa.

Koska vajaan rokotussuojan saaneita on edelleen runsaasti, Kainuun sote ja kunnat ovat esittäneet vetoomuksen asukkaille, että yleisötapahtumiin ja vastaaviin osallistutaan vain rokotettuna ja luonnollisestikin oireettomana.

– Kannustamme voimakkaasti kuntalaisia ottamaan sekä korona- että influenssarokotteet. Rokotukset saa helposti kuntien rokotuspisteissä – käytämme media- ja someviestinnän lisäksi myös muistutustekstiviestejä eri ikäryhmille, jotta mahdollisimman moni edelleenkin rokottautuisi.

Kolmatta koronarokotusannosta suositellaan tällä hetkellä kaikille yli 60-vuotiaille tai riskiryhmiin kuuluville sekä niille sote-ammattilaisille, jotka ovat saaneet kaksi rokotetta ns. lyhyellä välillä viime talvena. Toisen ja kolmannen annoksen väli tulee olla vähintään 6 kuukautta, paitsi voimakkaasti immuunipuutteisilla henkilöillä, joille kolmas annos voidaan antaa kaksi kuukautta toisen jälkeen.

Alle 30-vuotiaille miehille ei kuitenkaan toistaiseksi suositella kolmatta annosta nuorilla miehillä esiintyneiden harvinaisten sydänlihastulehdusten vuoksi.

Koronarokotteen suojateho heikkenee tartuntojen leviämistä vastaan muutama kuukausi toisen annoksen jälkeen, mutta vakavaa sairastumista vastaa teho säilyy hyvänä.

Lisätietoja rokotuksista saa sekä Kainuun soten että THL:n verkkosivuilta.