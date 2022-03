Kaksissa poikkeuksellisen paljon tapaturmapotilaita, viisi potilasta koronan takia

Työtaistelutoimilla ei viikonloppuna ole ollut merkittäviä vaikutuksia Kainuun soten toimintaan, mutta henkilöstötilanne jatkuu vaikeana, tiedotti Kainuun sote sunnuntaina.

Tehyn ja SuPerin perjantaina käynnistämän ylityö- ja vuoronvaihtokiellon vaikutukset ovat viikonlopun aikana olleet vähäisiä. Viikonlopun työvuoroissa on ollut vajetta yksittäisissä työpisteissä, ja esimerkiksi käytössä on ollut yksi ensihoidon yksikkö normaalia vähemmän.

Kainuun keskussairaalassa on hoidettavana poikkeuksellisen paljon tapaturmapotilaita loppuviikon vaikeiden keliolosuhteiden jäljiltä. Päivystyskäyntejä on ollut paljon myös muista syistä.

Koronatilanteessa ei ole tiedossa merkittävää muutosta. Tartuntariski on edelleen kohonnut koko maakunnan alueella. Sairaalassa on viisi potilasta tarkkailtavana koronaoireiden vuoksi. Myös muita infektiotauteja, kuten norovirusta, on todettu olevan liikkeellä.

Kainuun sote siirtyi perjantaina tehostettuun valmiuteen turvatakseen kriittisiä toimintoja ja potilasturvallisuutta. Henkilöstötilanteen kehittymistä seurataan ja tarvittaessa supistetaan lisää kiireettömiä palveluita. Koronaepidemia ja muut sairauspoissaolot vaikeuttavat merkittävästi jo muutenkin vaikeaa sijaisten saatavuutta.

Hoitajajärjestöjen julistamat työtaistelutoimet kestävät tällä erää 31. maaliskuuta saakka. Kainuuseen ei toistaiseksi ole kohdistunut lakkouhkaa toisin kuin lähes kaikkiin muihin maakuntiin.