Kalle Torniainen ja uusi kokoonpano Funkyfive jazz-keikalla Kajaanissa

Jazzin syke valtaa ravintola Sulon sunnuntaina, kun ravintolassa esiintyy kajaanilaislähtöisen rumpalin Kalle Torniaisen tahdittama yhtye Funkyfive.

Sulon Jazz Brunchissa soittava yhtye koostuu Torniaisen lisäksi trumpetisti Jukka Eskolasta , tenorisaksofonisti Pope Puolitaipaleesta , basisti Ako Kiiskestä ja pianisti Joonas Kasurisesta .

"Kokoonpano on ollut kasassa vasta reilun vuoden ja keikkoja on takana vasta pari kappaletta, johtuen meidän kaikkien tiukoista aikatauluista. Porukalla on soitettu sinänsä todella kauan, muun muassa Juha Tapion taustalla useita vuosia. On erittäin juhlava fiilis siitä, että saatiin keikka onnistumaan kotikulmille. Harvinaista herkkua siis", Torniainen kertoo.

Torniainen, Kiiski ja Kasurinen soittavat Juha Tapion keikkabändin rytmiosastolla ja Eskola sekä Puolitaival Juha Tapion torvisektiossa.

Funkyfive soittaa svengaavaa ja jazzahtavaa funk-musiikkia.

Funkufive, ravintola Sulo 11.8. klo 11. Musiikki soi kahdessa 45 minuutin jaksossa kello 13 asti.