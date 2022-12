Kamarikuoro esittää uudenlaisia joululauluja

Kaukametsän Kamarikuoro konsertoi Kajaanin kirkossa sunnuntaina. Kamarikuoro jätti perinteisen pyhäinpäivän konsertin väliin ja keskittyi joulukonserttiin harjoittelemiseen.

Kuoronjohtaja Juha Mikkonen kertoo, että joulukonsertin ohjelmistoon on valikoitu kuorolle pääasiassa uusia kappaleita, jotka eivät ole helpoimmasta päästä. Mukana on tuttuja joululauluja mutta myös teoksia, joita ei suurella todennäköisyydellä ole Kajaanissa aiemmin kuultu.

Mikonen on tykästynyt englantilaisen John Rutterin musiikkiin ja hänen laulujaan tullaan konsertissakin kuulemaan.

"Hän on säveltänyt paljon kuoromusiikkia, jota moni on voinut kuulla Englannin kuninkaallisten kirkollisia tilaisuuksia seuratessaan. Rutterin kynästä on syntynyt myös aivan ihania joululauluja. Muutama niistä kuullaan tässä konsertissa. Yhden lauluista suomensin, muut esitetään englanniksi", Mikkonen kertoo tiedotteessa.

Kaukametsän Kamarikuoron joulukonsertti Kajaanin kirkossa su 11.12. klo 18.