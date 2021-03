Kannanotto: Ikääntymisen huomioiminen politiikassa tuo säästöjä

Jokainen ihminen ikääntyy – koko ajan. Suomen suurimman eläkeläisjärjestön piirijärjestönä haluamme muistuttaa kuntapäättäjiä kestävän ikääntymisen osatekijöistä. Ikääntyvien toiminta-kykyä pitävät yllä oikea-aikaiset ja riittävät palvelut, hyvinvoinnin edistäminen ja tietoon perustuvat päätökset. Jo lainsäädäntö velvoittaa kuntapäättäjiä näihin kaikkiin – mutta parantamisen varaa vielä on.

Kotihoidon ja laitoshoidon palveluiden riittävyys ja asiakasturvallisuus on taattava jokaisessa kunnassa, samoin henkilökunnan oikea mitoitus. Pitkien etäisyyksien ja harvaan asuttujen, pienten kuntien Kainuussa, huolta kannetaan myös lähipalveluiden saatavuudesta, laitospaikkojen pysymisestä vanhuksien kotipaikkakunnalla ja lähellä omaisia. Vanhusten asumismuodossa on pyrittävä aitoon valinnan mahdollisuuteen. Ikäihmisten mielipidettä on näissä ratkaisuissa kuultava, vaikka se poikkeaisi vallitsevasta linjasta.

Ikääntyneiden kulttuuri-, liikunta ja koulutuspalvelut ehkäisevät korjaavien palveluiden tarvetta, mutta niitä pitää olla tarjolla edullisesti. Maksuttomat kokoontumistilat tarjoavat puitteet yhdessäoloon ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Koronapandemia rajoituksineen on jättänyt monet vanhukset yksin, jolloin yhdistysten vapaaehtoistyö ja naapuriapu on ollut arvokasta. Yksittäisten henkilöiden kohtaamiseen ja ryhmien kerhotoimintaan on tarjottava kannustimia ja toiminta-edellytyksiä avustusten muodossa. Sähköisten palveluiden käyttöönotossa, kuten digitaidoissa, vanhukset tarvitsevat kädestä pitäen neuvontaa ja välineitä.

Ikäihmisiltä saatu palaute on otettava huomioon, kun henkisen, fyysisen ja sosiaalisen hyvinvointiin halutaan vastata. Yksi tärkeä kanava tälle alalle on kunnan vanhusneuvosto, jossa on kokemusta ja asiantuntemusta. Päättäjien tulee myös kuulla tätä toimielintä!

Olemme päättäjien kanssa samalla puolella: Veronmaksajina emme halua missään tapauksessa olla lisäämässä kunnan kustannuksia, vaan hoitamalla vanhusten asiat mahdollisimman hyvin kuntoon, ennen kuin ne kasaantuvat ja vaativat entistä kalliimpia palveluita – hoida haavat ajoissa, ennen kuin ne alkavat märkiä! Pysyviä kustannussäästöjä saadaan siis edistämällä ikääntyvien asukkaidemme hyvinvointia, jotta he kykenevät asumaan mahdollisimman pitkään kotioloissa ja vaativat näin vähemmän kalliita laitospaikkoja. Uskomme tämän olevan kaikkien poliittisten puolueiden edun mukaista.

Iäkkäät ihmiset eivät ole julkisen talouden uhka tai pelkkä kuluerä, vaan he ovat aktiivisia yhteiskunnan jäseniä ja oman elämänsä subjekteja. Hoivaa ja hoitoa tarvitsevinakin he ansaitsevat kunnioitusta ja arvokasta kohtelua niin henkilökohtaisissa kohtaamisissa kuin julkisissa palveluissa.

Eläkeliiton Kainuun piirissä toimii 11 yhdistystä ja niissä yli 3000 jäsentä.

Eläkeliiton Kainuun piiri r.y.

Eira Seppänen, puheenjohtaja

Terho Pelli, toiminnanjohtaja