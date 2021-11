Kannattaako harrastukseen ottaa lainaa? Arvioi riskit tarkkaan

Harrastukset ovat elämän ilo. Harrastus voi olla myös kutsumus, josta vaan ei ansaitse samalla tavalla kuin täysiaikaisesta työstä. Moni harrastus on kuitenkin myös kallis ja vaatii rahaa siihen tarvittavan kaluston hankkimiseen. Uskaltaako siihen ottaa lainaa?

Kaverillasi on kokoelma kaikenlaisia soittimia, niiden joukossa hieno sähkösello. Ihastelet sitä, koskettelet sitä, rakastut siihen. Kaverisi antaa sen lainaan ja alat opettelemaan ensimmäisiä sointuja ilmaisen verkkokurssin avulla. Taitosi alkavat kohentua nopeasti; tunnet olevasi luonnonlahjakkuus. Mutta kaveri haluaa sellonsa takaisin, ja oma uusi sello maksaa yli 1000 euroa. Luovutko koko ajatuksesta vai käytätkö suuren osan kuukauden tuloista sellon ostoon?

Entä jos lumilauta pitäisi uusia, lapsi haluaisi ratsastuskouluun, tai haluaa ottaa uuden kielikurssin? Lainalla voi yhden suuren ostoksen hinnan jakaa pidemmälle maksuajalle. Silloin kalliimmatkaan harrastukset eivät jää vain rikkaiden huviksi.

Lainalla voi rahoittaa yhden ostoksen, ei jatkuvia maksuja

Osa harrastuksiin menevistä maksuista ovat jatkuvia, kuten tallimaksut, kerhon jäsenyys tai mopoilijan bensiininkulutus. Sellaisia ei sovi rahoittaa lainoilla, tai on vaarana ajautua kierteeseen. Jos harrastukseen menee jatkuvasti tietty määrä rahaa, se tulee budjetoida kuukauden menoihin ruokaostosten, vuokran ja puhelinmaksun vierelle.

Joskus taas tarvitaan isompi summa harrastuksen aloittamiseen tai jo hankitun kaluston kunnostamiseen. Silloin voi lainasta olla hyötyä. Laina maksaa loppukädessä enemmän kuin käteinen, mutta jos ei halua tai voi maksaa koko summaa samantien, sen voi jakaa useammalle kuukaudelle.

Lainojen korot ovat halvempia silloin, kun sen maksaa takaisin nopeasti, mutta pidempi maksuaika voi käytännössä helpottaa takaisinmaksua. Verkosta löytyy palveluja, joiden avulla lainoja voi kilpailuttaa ja myös valita eri maksusuunnitelmien välillä omien mahdollisuuksien mukaan.

Unelman hinta

On syytä harkita tarkkaan, kuinka paljon rahaa harrastukseen haluaa tai voi käyttää. Siitä ei välttämättä tarvitse luopua vain, koska se on kalliimman puoleista. Tärkeintä on ottaa huomioon omat tulot, niiden jatkuvuus, tuleva maksukyky, ja harrastukseen tulevaisuudessa tarvittava raha. Samoja seikkoja tulee ottaa huomioon myös aina, kun miettii lainan ottoa.

Harrastamisella on myös psykologisia etuja. Vaikka oma työ olisikin vaihtelevaa ja kiinnostavaa, on siitä hyvä irrottautua harrastamalla. Harrastus on monelle se "oma juttu", jossa voi ylittää itsensä vain siksi, että haluaa. Maailman terveysjärjestön WHO:n raportin mukaan luovat harrastukset vähentävät muun muassa stressiä ja auttavat dementian oireiden kanssa.

Loppukädessä päätettäväksi jää, onko juuri tämä kallis harrastus se, josta saa eniten hyötyä ja iloa, ja kuinka paljon siitä ilosta voi ja haluaa maksaa. Valinnan voi tehdä sekä päällä että sydämellä--mutta ensimmäinen kannattaa olla mukana, kun päättää, mistä ja mitä lainaa harrastuksen rahoittamiseen hakee.