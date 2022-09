Kansainvälistä sairaanhoitoa

Viime päivinä olemme saaneet uutisia, joiden mukaan Kainuuseen on tulossa koulutettuja sairaanhoitajia Sambiasta. Tieto on nykytilanteessa tervetullut, kuten hyvinvointialueen johtaja Jukka Lindberg on todennut.

Oma henkilökunta käy vähiin tunnetuista syistä: alan vaihtajia on jossain määrin, koulutusikäinen väestö vähenee eikä kiinnostus hoitotyöhön ole tarvetta vastaavalla tasolla. Ikääntyvä väestö tulee tarvitsemaan paljon palveluita, on tiedostettu tosiasia.

Ulkomaisen työvoiman käyttöön liittyy myös kääntöpuoli. Tulee esille kysymys, onko kehittyvän maan tehtävä kouluttaa nuoriaan hyvinvoivan maan asukkaiden hoitoon.

Onko mahdollista, että hoitajien tieto-taito-vienti heikentää lähettäjämaan omaa terveydenhuoltojärjestelmää? Huolehditaanko maaseudun terveydenhuollosta tai kaupunkien slummialueiden väestön tarpeista? Kompensoidaanko lähettäjälle riittävästi koulutuksen kustannuksia?

Joudun pohtimaan näitä kysymyksiä siksi, että itselläni on ollut mahdollisuus perehtyä käytännön hoitotyöhön eri maissa. Opintomatkoilla, opettajavaihdossa, pari kertaa potilaana on tullut hyödyllistä kokemusta.

Japanin Hokkaidolla ilmeni, miten kulttuurien samankaltaisuus Filippiineiltä tulevien hoitajien kanssa on edistänyt sopeutumista. Suhteellisen pieni etäisyys on helpottanut niiden hoitajien asemaa, joilla on esimerkiksi huollettavia lapsia. Parissa Aasian maassa potilaana tulin hoidetuksi unohtumattoman hienon vuorovaikutuksen tasolla.

Useilla tahoilla korostetaan hoitotyöhön vetovoimaisuuden lisäämistä, että turvataan henkilökunnan riittävyys tulevaisuudessa. Näkemykseni on, että koulutuksen mukainen palkkaus on ykkösavain tässä. Kaukana ovat ajat, jolloin hoitotyötä tehtiin luostarien tarjoaman täysihoidon turvin.

Vaikuttaako perinne myös siinä, että Suomessa hoitotyön merkittävät kehittäjät ovat olleet varakkaita rouvia, joilla oli turvattu toimeentulo? Nykyajan naiset ovat itsenäisiä työssään ja elämässään, onko tämä jo mahdollista hyväksyä?

Eila Jokelainen-Keränen

terveystieteiden maisteri

Kainuun sote-hallituksen jäsen (kesk.)