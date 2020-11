Kansakunta kaipaa tunareitaan

Johnny English iskee jälleen

TV5 klo 21.00

★★★ Nolojen tilanteiden Mr. Bean oli Rowan Atkinsonilta omaperäisempi oivallus kuin Johnny Englishin agenttiparodia. Jälkimmäistä nerokas brittikoomikko on kuitenkin viime vuosina mieluummin tehnyt, ja toki kolmaskin kerta jaksaa naurattaa. Varsinkin, kun kaverina on toinen armoitettu mokailija, Vävypoika oon -sarjan Ben Miller . Tunareita tarvitaan, kun salaisen palvelun muut agentit paljastuvat. Ensiesitys. (Britannia 2018)

Kylmä sota

Yle Teema & Fem klo 20.01

★★★★★ Politiikka on kovaa peliä, ja rakkaus hankalaa, mutta Pawel Pawlikowskin elokuvassa musiikki vie hetkeksi unelmien tuntumaan. Kaihostaan huolimatta se on sukua La La Landin ja Oncen tapaisille, musiikillisille romansseille sekä Marc Chagallin tauluille. Joanna Kulig on lumoavasti laulava Zula, jonka muusikko Wiktor ( Tomasz Kot ) kohtaa kolealla 1960-luvulla. Rakkaus tuikkii sen verran kuin pystyy. Ensiesitys. (Puola 2018)

Thelma & Louise

Yle Teema & Fem klo 21.31

★★★★★ Ridley Scottin menestyselokuva alkaa vaimojen irtiottona ja päätyy hetkiin, jolloin legendoja luodaan. Uudenlaiset naishahmot astuivat hollywoodilaiseen elokuvaan vaikuttavasti ja lupia kysymättä. Susan Sarandon ja Geena Davis ovat ukkopahoihin kyllästyneitä ystävyksiä, jotka lähtevät avoautolla hulmuttamaan hiuksiaan vapauden tuulissa. Ne muuttuvat purevan kylmiksi, kun onneton kohtaaminen johtaa takaa-ajoon. (USA 1991)