Kansalaistottelemattomat ranskalaiset alistuvat kotiarestiin – toistuva liikuskelu koventaa sakon satasesta tuhansiin euroihin

Ranskassa hallitus kovensi viikonloppuna ulkonaliikkumiskiellon rikkomisesta seuraavia rangaistuksia. Turhasta liikkumisesta saa yhä 135 euron sakon, mutta jos sama henkilö jää kiinni kahden viikon sisällä uudestaan, sakko on 1 500–3 000 euroa.

Jos kiellon uhmaamisesta jää kuukaudessa kiinni kolmesti, rangaistus voi olla puoli vuotta vankeutta ja 3 750 euron sakko.

Viime viikon tiistaina alkaneen rajoituksen jälkeen kodista saa poistua vain joko työnantajan myöntämän todistuksen tai itse täytetyn lupakaavakkeen kanssa. Se on allekirjoitettava "kunnian ja omantunnon kautta".

Läpyskälläkin saa liikkua vain pakon sanelemana ruoka- tai lääkeostoksille. Myös lenkkeily ja pyöräily yksin ovat lupalapulla sallittuja.

Tabacit toistaiseksi auki

Ruokakaupat, apteekit ja jotkut harvat erikoisliikkeet ovat auki.

Myös nikotinisteille tupakkatuotteita myyvät tabacit ovat avoinna, sillä ne toimivat myös posti- ja lehtipisteinä. Tupakkakaupan yhteydessä toimivat kuppilat ovat suljettu, kuten myös kaikki ravintolat ja kahvilat.

Koko maassa puistot, museot, konserttisalit, elokuvateatterit ja eläintarhat ovat suljettuja.

Omalääkärille ei pääse noin vain naamatusten. Puhelimessa hän arvioi, voiko tulla vastaanotolle vai onko mentävä ensiapuun, jotka ovat ylikuormitettuja.

Kaikissa maan sairaaloissa teho-osastot ovat kaaoksen partaalla.

Pariisi muuttui aavekaupungiksi

Ulkonaliikkumiskieltoa noudatetaan huonosti suurkaupunkien ongelmalähiöissä. Poliisi on pidättänyt useamman kerran ilman ulkonaliikkumislupaa kiinni jääneitä. et poliisi on pidättänyt.

Muuten ranskalaiset ovat kerrankin tottelevaisia. Missään ei ole ketään. Pariisi ja esikaupungit ovat suorastaan aavemaisia.

Pariisissa asuva Julien Tandre työskentelee lähettinä UPS:llä ja on huomannut ihmisten vähentäneen liikkumista.

– Keskustan sisäänmenoteillä ei juuri ole ruuhkaa. Ydinkeskustassa liikennettä on vähän. Virkavaltaa on huomattavasti ja he tarkastavat tiheään liikkumislupia, Tandre kertoo.

Kaupat tyhjenivät asiakkaista

Marketit ovat liki tyhjillään. Monet ovat määräaikoina avoimina riskiryhmille eli yli 65-vuotiaille, raskaana oleville, invalideille ja sairaanhoitohenkilöstölle.

– Tässä on koko suvun ruuat viikoksi, huikkasi yhtä kärryä työntävä ja toista vetävä keski-ikäinen herra hehtaarihalli Leclercin käytävällä.

Kauppojen henkilökunnalla pitäisi olla hengityssuojaimet mutta niitä ei riitä kaikille. Ostoskärryt desinfioidaan kaksi kertaa päivässä.

Käsidesi loppui koko maasta

Käsidesille on määrätty hintakatto, 3 euroa per desilitra. Vaikka apteekeille on annettu oikeus valmistaa sitä itse, käsidesiä ei saa mistään.

Perheleipomon myyjät ovat tuohtuneita. Leipomo oli ollut päivän kiinni, kun omistaja yritti metsästää työntekijöille hengitysmaskeja ja käsidesiä.

– Laittaisimme vaikka avaruuspuvun, mutta kun mitään ei kertakaikkiaan saa", sanoi patonkeja järjestellyt Catherine .