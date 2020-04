Kansanedustaja sai yöhoitajalta hätäviestin: Vanhusten hoivatalossa ei ollut yhtään hengityssuojainta, eikä ollut koskaan ollutkaan

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen kansanedustaja Arja Juvonen (ps.) kuvaa Kiinasta hankittujen hengityssuojainten kauppaa surkuhupaisuuden huipuksi.

– Aivan käsittämätön farssi. Se kuva, että suojavarusteissa ovat nyt menossa merirosvomarkkinat. Jos tällä tavalla joudutaan tekemään kauppaa, eli ei nähdä tuotetta ja luotetaan sokeasti siihen, että saat mitä tilaat, niin tilanne on tosi heikoissa kantimissa.

Juvonen sanoo, että jatkossa Suomesta pitäisi lähettää asiantuntija paikan päälle tarkastusmatkalle, kun tilauksia tehdään.

– Hänen pitää tarkastaa materiaalit, tuotantolinjat, jututtaa tehtaan johtajaa ja katsoa, mitä muualle on menossa. Ennen kaikkien on varmistettava, kuka on laskun saaja. Pitää tehdä riskiarviot, analyysit ja varmistaa toimitukset, hän tiivistää.

Viestejä satelee

Hätä hengityssuojaimien puutteesta on valtava.

– Saan paljon viestejä hätääntyneiltä hoitajilta, lääkäreiltä, kotisairaanhoitajilta, vanhusten läheisiltä ja hoitajien vanhemmilta.

Keskiviikkona hän sai hätäviestin yöhoitajalta, joka työskentelee vanhusten hoivatalossa.

– Hän kertoi, ettei talossa ole yhtään suojainta, eikä ole koskaan edes ollutkaan. Suojaimia oli luvattu, mutta niitä ei ole tullut tähän mennessä.

Hoiva-alan ammattilaisena Juvonen muistuttaa, miten haavoittuvaista vanhusten huolto on.

– Korona leviää siellä kulovalkean tavoin.

Kivunlievitys, onko sitä?

Juvonen on huolissaan vanhusten saattohoidossa.

– Sairaaloissa korona-virukseen sairastunut saa tehohoitoa, mutta miten on hoivakodeissa, joissa vanhuksia on menehtynyt tautiin. Esimerkiksi kodin omaisissa hoivayksiköissä ei ole käytössä morfiinia tai happimaskeja.

Lisäksi omaiset jäävät ulkopuolelle karanteenin takia.

Suomesta mallimaa

Suomessa on yritys, joka alkaa valmistaa hengityssuojaimia mahdollisesti parin viikon sisällä.

Juvonen sanoo kannattavansa omavaraisuutta vankasti. Omavaraisuuden lisäksi hän laajentaisi osaamista laajemmin.

– Suomesta voisi tulla hygieniaosaamisen mallimaa. Meillä on kaikki edellytykset sille. Osaamiseen luotetaan ja meillä on huippuluokan tutkimusta.

Tuotannon jatkuttava

Omavaraisuus saa kannatusta myös sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Anu Vehviläiseltä (kesk.).

Hän toivoo, että Suomessa käydään koronakriisin helpottaessa periaatteellinen keskustelu siitä, pitäisikö Suomen varautua itse entistä paremmin vastaisuuden varalle.

– Näkemykseni on, että omaa suojavarusteiden tuotantoa pitää jatkaa myös kriisin jälkeen. Sitä ei saa ajaa alas. Lisäksi tuotannon jatkaminen toisi työtä.

Hän on sitä mieltä, että koronakriisi jättää yhteiskuntaan jäljen.

– Tässäkin mielessä on syytä arvioida oman tuotannon jatkuvuutta, ettemme olisi näin riippuvaisia yhdestä maasta tai yhdestä ilmansuunnasta, hän jatkaa viitaten Kiinaan ja Kauko-Itään.

Suojavarusteet ovat hänen mukaansa avainasemassa, kun puhutaan koronaviruksen tarttumisesta ja tartuntaketjujen leviämisen estämisestä.

Kiinan epäonninen kauppa herättää Vehviläisessä samoja tuntemuksia kuin monissa muissakin, eli suojavarusteiden hankinnassa vallitsevat nyt viidakon lait.

– Kyse on globaalista ongelmasta, kaikki tarvitsevat varusteita. Tilaajan pitäisi olla varma siitä, saadaanko tavaraa aikataulussa, ja onko se kuranttia. Jo viime viikolta on nähty esimerkkejä, joissa joku maa on mennyt toisen edelle, ja vienyt tavarat. Kuka ehti, se saa.

Hän tiivistääkin, että isot ottavat, pienet pyytävät. Kisa on hirvittävän kova.

Muistakaa yksityisiä

Vehviläinen tähdentää, että sairaanhoitopiirien pitäisi muistaa jakaa suojavälineitä myös yksityisille palveluntarjoajille.

– Tämä on tärkeää huomata, sillä vanhusten hoidosta noin puolet prosenttia on yksityisen palvelutuotannon järjestämää.

Syyllisiä turha hakea

Viime päivinä on puhuttu siitä, etteivät kaikki kunnat, sairaanhoitopiirit ja yksityiset palveluntarjoajat ole täyttäneet varautumissuunnitelmien vaatimuksia suojavarusteiden osalta.

Vehviläinen ei lähde osoittelemaan ketään sormella. Nyt olisi pikemmin aika puhaltaa yhteen hiileen.

– Olemme kaikki samassa veneessä. Nyt pitäisi hakea yhdessä kestäviä ratkaisuja. Kriisitilanteessa tarvitaan yhteistyötä, ei syyllisten hakemista.

Liioin hän ei ota kantaa Huoltovarmuuskeskuksen johdon asemaan epäonnistuneen Kiinan kaupan takia.

– En tunne kaikkia yksityiskohtia. Asia pitää selvittää, mutta johto on varmasti tehnyt kaupan hyvässä tarkoituksessa.