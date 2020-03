KAO:n opiskelijoiden valmistuminen uhkaa venyä – työpaikoilla oppiminen ja näyttöjen suorittaminen vaarassa yritysten koronavaikeuksien vuoksi

Kainuun ammattiopiston opiskelijoiden valmistuminen uhkaa venyä tuota tuonnemmaksi koronatilanteen vuoksi.

Toukokuun loppuun mennessä pitäisi valmistua lähes 440 opiskelijaa ja vielä kesäkuussa yli 110 lisää. Pääsääntöisesti valmistuvat ovat tällä hetkellä oppimassa työpaikoilla, missä pitäisi pystyä suorittamaan myös näyttöjä osoitukseksi tutkinnon edellyttämästä ammattitaidosta.

– Varmaan suurimmalla osalla on vielä tekemättä. Sitä ole vielä tarkkaan selvitetty, mutta huomenna on tarkoitus tehdä tilannekatsaus, rehtori Raimo Sivonen kertoi torstaina.

Työpaikoilla oppiminen ja näyttöjen suorittaminen vaarantuu yritysten koronavaikeuksien vuoksi. Sivonen oli keskiviikkona mukana Kainuun Edun ja Kainuun Yrittäjien järjestämässä Skype-kokouksessa, missä hän esitti toiveen opiskelijoiden suoritusten puolesta.

– Mutta tämä on epäilemättä yritysten näkökulmasta pienin ongelma ja minä ymmärrän yrittäjiä. Kokouksessa oli melkoinen kriisitunnelma.

Opiskelijoille koituva ongelma riippuu yritysten reaktioista ja poikkeustilan venymisestä. Sivonen arvio, että ongelma ei ehtisi kasvaa hirveän isoksi, jos poikkeustila olisi ohi huhtikuun 13. päivään mennessä.

– Nythän tuo kuulostaa, että tämä saattaa venyä kuukausiakin.

Jos valmistuminen ei onnistu suunnitellussa aikataulussa, se merkitsee opintojen jatkumista. KAO ei voi vaikuttaa opintovaatimuksiin eikä esimerkiksi siihen, että ammattikorkeakouluihin hakevien opiskelijoiden tutkintotodistustietojen pitäisi olla tiedossa toukokuun 15. päivään mennessä.

Sivosen mukaan joustoista ei ole vielä tietoa, mutta niitä toivotaan tarpeen vaatiessa.

Etäopetus on alkanut ensimmäisten viestien perusteella lupaavan positiivisissa merkeissä.

– Siellä on tehty kovasti töitä ja laitteetkin toimivat. Kun ajatellaan, että meillä on opiskelijoita noin 3 000 ja henkilökuntaa 300, niin voi pitää jopa ihmeenä, että homma on lähtenyt näinkin rallattamaan.