KAOn konservatorio tarjoaa monipuolisen kattauksen kolmipäiväisessä Pimeät illat -festivaalissa

KAOn konservatorio järjestää perinteisen, kolmi-iltaisen Pimeät illat -festivaalin Kajaanissa.

Tutkintovastaava Tapani Komulainen kertoo, että festari-iltojen aikana esiintyy kaikkiaan noin 30 opiskelijaa, jotka suorittavat ammattiosaamisen näyttöjä eri kokoonpanoissa. Luvassa monipuolista rytmimusiikkia, kuten jazzia, suomirockia ja poppia.

"Kaikkea löytyy, mukana on myös soulmusaa", Komulainen kuvailee.

Pimeät illat järjestetään Kulma - House of Rock and Food -ravintolassa. Tapahtuma alkaa keskiviikkona klo 22, torstaina klo 21 ja perjantaina klo 22. Kaikkiin konsertteihin on vapaa pääsy.

Pimeät illat 27.-29.11. Kulmassa.