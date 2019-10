Kasa muistiinpanoja, eikä haittaa vaikka jotkut asiat ovat itsestään selviä - ''Joskus se pitää vain sanoa ääneen''

Nordic Business Forumin ensimmäinen päivä on puolessa. Hetki ennen kahvitaukoa Helsingin Messukeskuksen hallissa on vielä rauhallista ja hiljaista. Odottava tunnelma rikkoutuu hetkessä tuhatpäisen yleisön purkautuessa kahvitauolle ja tapaamaan juuri itselle tärkeitä verkostoja.

Seminaarin ensimmäisen puolipäivän aikana yleisölle on puhuttu muun muassa brändin rakentamisesta ja strategioista.

Yleisön edessä Nordic Business Forumin (NBF) vuoden puhujaksi valittu Anssi Rantanen rakensi kuvitteellisen yrityksen logon, nettisivut ja chat-robotin hetkessä.

– Kävi selväksi, miten maailma muuttuu nopeammaksi, mutta samalla Rantanen kehotti olemaan lähtemättä siihen mukaan. Että pitäisi antaa itselle aikaa ja malttaa hetki, mihin suuntaan on menossa, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen summaa kuulemaansa.

Opit voi skaalata paikallistasolle

Kolehmainen osallistuu tapahtumaan ainakin viidettä kertaa. Viime vuonna hän oli kuulemassa erityisesti Yhdysvaltain entistä presidenttiä Barack Obamaa .

Paikallisen yrittäjäjärjestön johtajana hän sanoo saavansa sellaista sisältöä, jolla kehittää itseään ja saada näkemystä siitä, miten NBF:n kaltainen suurtapahtuma on rakennettu. Hän ottaa vaarin kaikesta siitä, minkä voi skaalata paikallistasolle.

Se voi tarkoittaa vaikkapa koulutustapahtumia, joista järjestön jäsenet saavat oppia. Kolehmainen laskee arvoa myös sille, että puheista saa tukea omalle ajattelulle.

– On hienoa, kun saa vahvistusta jollekin sellaiselle, jota on itsekin ajatellut. Silloin kokee olevansa oikealla tiellä, hän sanoo.

Autoliikkeessä toimitusjohtajana työskentelevä Joni Nelimarkka on Kolehmaisen kanssa samoilla linjoilla. Nelimarkka ei harmistu edes siitä, että joskus puheissa on sellaista, joka tuntuu itsestäänselvyydeltä.

– Aamupäivän aikana yksi puhujista korosti sitä, miten tärkeää työpäivän ohella on pitää pausseja. Vaikka asia on varmasti kaikille selvä, joskus sen jonkun pitää sanoa se ääneen.

Muistiinpanot johtoryhmälle

Seinäjoella Rauhala Yhtiöiden toimitusjohtajana työskentelevä Marko Orpana sanoo, että heille kaksi päivää kestävä foorumi on koko seitsemän henkisen johtoryhmän yhteinen hengennostatustilaisuus. Se on tilaisuus olla kerrankin yhdessä ja pohtia niitä työn kehittämiseen liittyviä asioita, joihin arjessa ei riitä aikaa.

Orpana kertoo, että viime vuoden tapahtuman jälkeen heidän yrityksessään tehtiin henkilöstölle kysely, jossa haettiin vastausta siihen, miten he voisivat yhä paremmin omassa työssään

– Me tuomme kaikki omat muistiinpanomme johtoryhmän kokoukseen ja käymme yhdessä läpi sitä, mitä täältä on jäänyt mieleen. Itselleni tärkeintä antia on kaikki, mikä liittyy henkilöstön johtamiseen. Meidän strategiamme on se, että kun henkilöstö voi hyvin, se näkyy suoraan tuloksessa, Orpana sanoo.

Joni Nelimarkka on itsekin kokenut NBF-kävijä. Orpanan lailla hän vannoo muistiinpanojen voimaan ja siihen, että kahden päivän aikana kuulluista puheista jää hihaan sellaista, jota voi soveltaa omassa työssä autoliikkeen johtajana.

– Tiedon ja puheiden lisäksi verkostoituminen on täällä tärkeää. Perinne on sekin, että teen täällä vuosittain muutaman autokaupan tässä ohessa. Itse näen, että verkostoitumisen merkitys on puolet koko tilaisuuden annista, Nelimarkka toteaa.

Nimekkään puhujat vetävät

Kymmenettä kertaa järjestettävä NFB on tapahtuma, jonka ohjelma rakennetaan yhden teeman ja todella nimekkäiden puhujien varaan.

Tämän vuoden tapahtuman teemaksi oli valittu kasvu, jonka kukin käsittää omalla tavallaan.

Orpanalle kasvu merkitsee sitä, että heidän henkilöstönsä voivat hyvin ja sitä kautta onnistuvat myös työssään. Nelimarkalle kasvu tarkoittaa taas konkreettisesti kasvamista isommaksi. Hänen johtajansa autoliike on juuri muuttamassa nykyistä suurempiin tiloihin Seinäjoelle nousevan Ideaparkin yhteyteen, keskelle ostoskeskusta.

Tämän vuoden tunnetuin pääpuhuja on kansainvälinen elokuvatähti George Clooney, joka nousee yleisön eteen torstaina.

Keskiviikkona tunnetuin puhuja oli Steve Wozniak , joka tunnetaan toisena Applen perustajista. Kovat puhujat ovat myös yksi syy, miksi tuhannen ja kahden tuhannen euron arvoiset liput ovat osallistujille hintansa väärtit.

– Puhujat ovat todella kovatasoisia, kaikki kolme vakuuttavat.

– Hintakin on suhteellinen. Saman summan voisi kuluttaa viemällä johtoryhmän syömään ja juomaan. Tästä jää kuitenkin enemmän käteen, ja täällä kaikki on valmista, Marko Orpana sanoo.

"Marko Orpana"

"Marko Orpana"