Kainuu

Kasarin trendilaji on Kajaanissa nyt pieni, mutta pippurinen – kun toinen tulee päin vastaan, ihminen lähtee heti vääntämään voimalla, vaan tässä lajissa pitääkin ensin rentoutua

Julkaistu: 9.2.2023 klo 7:00

Kajaanin Aiki-Jo perustettiin 40 vuotta sitten, ja lappukin on ehtinyt jo olla luukulla. Nykyään toiminta on taas virkeää. Aikido on ennen kaikkea kilpailua itseä vastaan, itsensä haastamista. "Aina joku on parempi kuin sinä."