Kotimaa

Käsittämätön määrä etäkokouksia, pelkoa viruslingosta ja hyödyllisiä oppeja – tältä koronakriisi näytti yliopiston rehtorin näkökulmasta

Julkaistu: 3.8.2020 klo 11:29

Yliopistoilla on takana ajanjakso, jota rehtorit kuvaavat poikkeukselliseksi, erityiseksi ja ainutlaatuiseksi. Paluu arkeen tuskin onnistuu vielä tämän vuoden puolella. Yliopistoilla on kuitenkin aiempaa parempi valmius reagoida koronakriisin pahenemiseen tarvittaessa nopeastikin. Jos koronakriisi pitkittyy, siitä on lopulta iso haitta myös tutkimukselle.