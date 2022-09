Ruoka

Kasviproteiinit ovat tulleet jäädäkseen, ja se kertoo muutoksen nopeudesta – Näillä resepteillä saat halutessasi kasvisruokaan lihan makua

Julkaistu: 22.9.2022 klo 6:30

Kasviproteiinituotteiden valikoima kaupoissa on viime vuosina lisääntynyt vauhdikkaasti. Proteiini on useimmiten peräisin pääosin soijapavusta, härkäpavusta, herneestä, kaurasta tai vehnästä. Tuotteita voi käyttää niin kuin lihaa ja monet maistuvatkin lihalle, mutta ovat terveellisempiä ja ympäristölle ystävällisempiä vaihtoehtoja. Herkullisen kasvisruoan salaisuus on makujen monipuolisuus ja umamien kerrostaminen.