Katastrofi mittaa inhimillisyyttä keskiviikkoillan zombielokuvassa

Zombit ovat huojahdelleet elokuvissa vuosikymmeniä, mutta viimeistään Walking Deadin menestys aloitti elävien kuolleiden kansainvälisen vyöryn. Örinää, katkokävelyä ja huonoa hipiää on saatu liiankin kanssa, mutta aina välillä joku löytää aiheesta puhuttelevan kulman. Niin teki Mike Carey romaanissaan, josta hän muokkasi käsikirjoituksen Colm McCarthyn ohjaamaan kauhudraamaan.

Karmea epidemia on harventanut ihmiskuntaa ympäri maapalloa ja jättänyt verenhimoiset hahmot vellomaan metsittyviin kaupunkeihin. Yksi tartutetuista on Melanie (upean roolin tekevä Sennia Nanua ), jota muiden zombilasten kera tutkitaan sotilastukikohdassa. Kun edessä on vaarallinen matka villin Lontoon läpi, käydään läpi itse kunkin "inhimillisyyttä" ja "eläimellisyyttä". Inhimillisyyden lämpimästä päädystä löytyy hoitaja Gemma Arterton . (Britannia 2016)

*** Kotimaisen kesäelokuvan klassikko olisi kannattanut uusia jo pari kuukautta sitten, mutta hyvä näinkin. Välirauhan kesän onnea elävät taksikuski Tauno Palo ja turistiopas Ansa Ikonen . (Suomi 1940)

**** Quentin Tarantino ei ole mitenkään salaillut filmihulluuttaan tai nostalgiaansa takavuosien Hollywoodiin. Tositapahtumia vapaalla otteella sivuava draamakomedia on suorastaan kääräisty niihin. Harrastusta edellytetään myös katsojalta.

Leonardo DiCaprio ja Brad Pitt tekevät mehevät roolit lännensarjan tähtiraakkina ja hänen stunt-miehenään. Kumppanukset pyörivät 1960-luvun lopun Unelmakaupungissa samaan aikaan, kun nuoret amerikkalaiset miehet kuolevat Vietnamissa. Vaarallista on Los Angelesissakin, kun murhaava Mansonin kultti virittelee pahojaan. Ohjaaja Roman Polanskin näyttelijävaimoa Sharon Tatea esittää Margot Robbie . (USA 2019)

