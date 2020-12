Katinkullan alueella ei ole paljastunut jatkotartuntoja – älä matkusta itärajan yli

Vuokatin Katinkullan koronaryppäissä ei ole todettu jatkotartuntoja, kertoo Kainuun sote. Tiistaina testattujen henkilöiden testitulokset ovat olleet negatiivisia, mutta kaksi uutta henkilöä on asetettu karanteeniin.

Joulun aikana Katinkullassa havaittiin 12 tartuntaa ulkopaikkakuntalaisilla matkailijoilla ja yhdellä työntekijällä. Yhteensä karanteeniin on näihin liittyen asetettu 32 henkilöä.

Sote kehottaa hakeutumaan testeihin matalalla kynnyksellä, jos ilmenee koronaan viittaavia oireita.

Rajan yli matkustusta ei suositella lainkaan

Tiistaina paljastui koronatartunta kajaanilaisella henkilöllä. Se on soten mukaan todennäköisesti on peräisin käynnistä Kostamuksen alueella. Perhepiirissä altistuneita on asetettu karanteeniin. Tapaus ei liity Katinkullan tartuntaketjuihin.

Sote muistuttaa, että Venäjän ja erityisesti Karjalan tasavallan alueen koronatilanne on erityisen huono. Matkailua rajan yli ei tällä hetkellä suositella lainkaan. Vartiuksen rajanylityspaikalla käynnissä olevaa vapaaehtoista koronaviruksen pikatestausta suositellaan erityisen vahvasti kaikille, joille rajanylitys on välttämätöntä.

Lisäksi alueelta palaavia kehotetaan erityiseen varovaisuuteen ja välttämään lähikontakteja matkan jälkeen.

– Huolestuttavaa on, että tällä hetkellä 35 prosenttia ammattiliikenteestä kieltäytyy testeistä. Koska tartuntariski on merkittävä, kannustamme paitsi ulkomaisia myös kotimaisia toimijoita kaikin tavoin vaikuttamaan varotoimien parantamiseen, painottaa Kainuun soten pandemiapäällikkö Olli-Pekka Koukkari soten tiedotteessa.

Uudenvuoden juhlia kehotetaan vietettävän vain lähipiirin kesken

Uudenvuoden viettoa koskevat samat ohjeet kuin joulun aikana.

– Varotoimet ovat tarpeen erityisesti kohteissa, joissa liikkuu suuria ihmismääriä. Omassa "kuplassa", jossa toimitaan samojen henkilöiden kanssa kuin arkenakin, vältytään parhaiten tartuntariskiltä.

Enintään 20 henkilön yleisten tilaisuuksien kokoontumiskielto koskee esimerkiksi julkisia ilotulituksia. Matkailukohteissa tulee toimia vastuullisesti ja noudattaa ohjeita ja määräyksiä.