Katinkullassa kuusi ja Vartiuksessa kolme koronatartuntaa - ''Meillä on syvä huoli, että tämä pääsee leviämään alueen väestöön''

Katinkullassa on todettu maanantaista lähtien kuusi koronatartuntaa. Tartunnat jakautuvat kolmeen seurueeseen, ja karanteenissa on parikymmentä henkilöä.

Kainuun soten pandemiapäällikön Olli-Pekka Koukkarin mukaan tartuntoja on todettu viikon mittaan tasaiseen tahtiin, ja kaikki tartunnan saaneet ovat ulkopaikkakuntalaisia. Osa on ollut valmiiksi karanteenissa, osa ei.

– Yksi näistä tartunnoista on todettu tänään henkilöllä, joka on sairastunut Katinkullassa ollessaan, mutta on testattu kotipaikkakunnalla, Koukkari kertoi lauantaina päivällä.

Tartunnan saaneita henkilöitä on liikkunut laajasti Sotkamon, Vuokatin ja Katinkullan alueella, joten jossain määrin altistuneita voi olla kymmeniä.

Alueel­la liik­ku­vil­ta on tul­lut run­saas­ti Ko­ro­na­vilk­ku-hä­ly­tyk­siä. Hä­ly­tyk­sen saa­nei­ta oh­jeis­te­taan vält­tä­mään kon­tak­tia tois­ten kans­sa, nou­dat­ta­maan suo­jaus- ja hy­gie­niaoh­jei­ta se­kä ha­keu­tu­maan tes­tiin ma­ta­lal­la kyn­nyk­sel­lä.

Koukkari korostaa, että matkailijoiden on syytä pysyä omissa kuplissaan ja Kainuun kantaväestön omissaan.

– Niin kauan kun se pysyy turisteissa ja rajoittuu perhepiiriin, niin ikävä riski on pieni. Meillä on syvä huoli, että tämä pääsee leviämään alueen väestöön.

Tilanteita ja paikkoja, joissa turvaetäisyydet eivät välttämättä pysy määrämitassa, tulee välttää. Koukkari ottaa esimerkiksi ravintolat, joita voi hyödyntää ilman paikan päällä istuskelua.

– Tilaa safkat ravintolasta tai jos sellaista mahdollisuutta ei ole, joku seurueesta käy hakemassa suojaimien kanssa. Tämä on poikkeusjoulu ja tämän kanssa pitää pärjätä.

Katinkullan hotellinjohtajan Pirppa Taljavirran mukaan Katinkullassa vallitsee rauhallinen lomailutunnelma, mutta virus on tehnyt lomailijoista varovaisia. Heitä on saapunut normaalia vähemmän ja saapuneet käyttävät palveluja tavanomaista vähemmän.

– He ovat todellakin rajoittaneet liikkumistaan. Me huomataan se myynneissä ja liikevaihdossa. Kyllä se näkyy todella rajusti, Taljavirta kommentoi mökkioleiluun ja ulkoiluaktiviteetteihin painottuvaa lomailua.

Havaitut tartunnat eivät aiheuta palvelusulkuja eivätkä ne sinällään vaikuta toimintaan, vaan Katinkulta noudattaa jo aikaisemmin käyttöön otettuja varokeinoja.

Henkilökunnalla on maskipakko ja maskeja suositellaan myös asiakkaille. Turvavälejä pyritään pitämään yllä. Ravintolapaikoista on poissa pelistä 25 prosenttia ja käytössä on turvavälipöydät. Noutoruokaa on ollut tarjolla viime keväästä lähtien.

Vartiuksen rajanylityspaikalla aloitettu koronatestaus on osoittanut tarpeellisuutensa, sillä kolmen päivän saldo näyttää kolmea positiivista testitulosta.

– Testejä on tehty selvästi alle sata, joten aika korkealla osumaprosentilla ollaan liikenteessä. Osumaprosentti on ihan eri luokkaa kuin kantaväestössä, Koukkari kommentoi.

Vartiukseen liittyy nyt huoli sen suhteen, jos maahantulijat ryhtyvät kieltäytymään testeistä sen vuoksi, että rajaviranomaiset käännyttävät tartuntavaarallisen ja ilman ehdotonta maahantulo-oikeutta saapuvan tulijan.

– Aluehallintovirasto voi määrätä ihmisen testiin, mutta me ei voida määrätä. Se on vapaaehtoista.

Koukkari korostaa testausta äärimmäisen tärkeänä toimintana terveysturvallisuuden kannalta.