Katos, grilli ja pöytätaso riittävät kesäkeittiöksi – katso kolme esimerkkiä, joista kaksi voi tehdä itse ja yhdessä on aimo annos luksusta

Julkaistu: 23.7.2022 klo 10:35

Jonkun mielestä vesipiste on välttämätön, toiselle kelpaa kanisteri. Tärkein on kuitenkin paikka: kesäkeittiön on hyvä olla terassin oleskelutilojen vieressä ja lähellä sisäkeittiötä. Naantalin asuntomessuilta löytyi kaksi erilaista vaihtoehtoa ja kolmas mökkiblogista.